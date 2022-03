China registra duas mortes por Covid-19 depois de mais de um ano

A China continental registrou neste sábado (19) suas duas primeiras mortes por Covid-19 em mais de um ano, ressaltando a ameaça que representa ao país a variante ômicron, já responsável pela maior onda de contaminações desde o início da pandemia.

Estas primeiras mortes desde 26 de janeiro de 2021 na China continental - excluindo Hong Kong e Macau - elevam o número da pandemia para 4.638 mortos, enquanto Hong Kong, também nas garras do ressurgimento da Covid-19, lamenta mais de 200 mortes por dia.

As duas mortes ocorreram em Jilin (nordeste), a província mais afetada pela atual onda, informou a Comissão Nacional de Saúde. As autoridades registraram 4.051 novas infecções em todo o país neste sábado e 4.365 no dia anterior, mais da metade delas na província de Jilin.

O país, onde os primeiros casos de coronavírus apareceram no final de 2019, manteve a epidemia sob controle graças ao rígido controle de fronteiras, longas quarentenas, campanhas massivas de triagem e confinamentos direcionados. Pequim fez da sua baixa taxa de mortalidade um argumento político, afirmando que demonstra o poder de seu modelo de governança de partido único.

Ambas as mortes são relatadas discretamente no relatório diário da Comissão de Saúde e pouca menção é feita aos casos pela mídia pública. A segunda maior economia do mundo, que registrou menos de cem casos por dia há apenas três semanas, anunciou mais de mil novas infecções diárias na semana passada. Com a presença da variante ômicron, altamente contagiosa, surgiram dúvidas sobre a eficácia a longo prazo da chamada estratégia "Covid zero" do governo.

Preocupados com a economia

Nas últimas semanas, fontes oficiais sugeriram que a China pode, em algum momento, ter que conviver com o Covid-19, assim como outros países, uma vez que se preocupam com o impacto dos longos confinamentos sobre a economia.

Por outro lado, o presidente Xi Jinping garantiu nesta quinta-feira (17) que o governo está "aderindo" à estratégia "Covid zero", de acordo com a televisão estatal, ao mesmo tempo em que permite uma abordagem mais "direcionada".

Embora, no passado, qualquer recuperação epidêmica pudesse levar ao confinamento completo das cidades, as autoridades decidiram por medidas diferenciadas para responderem aos últimos surtos. Cidades como Shenzhen, um centro tecnológico de 17,5 milhões de habitantes, foram confinadas. Mas as restrições foram relaxadas nesta cidade após os comentários de Xi Jinping.

Xangai, por sua vez, fechou escolas e realizou uma campanha massiva de triagem, mas escapou do confinamento total. As autoridades também anunciaram que pacientes com sintomas leves podem ser isolados em centros de quarentena e não necessariamente em hospitais especializados.

Jilin

Dezenas de milhões de pessoas estão atualmente confinadas em suas casas em todo o país e as autoridades lutam para liberar leitos hospitalares em meio a temores de que o surto possa colocar o sistema de saúde sob forte pressão.

A província de Jilin, que registrou milhares de casos na semana passada, construiu oito hospitais temporários e dois centros de quarentena para lidar com o surto. A mídia estatal divulgou imagens mostrando dezenas de guindastes montando instalações médicas temporárias em Jilin, que tem apenas 23 mil leitos hospitalares para 24 milhões de pessoas.

Pequim também está monitorando Hong Kong, onde uma estratégia semelhante ao "Covid zero" não conseguiu impedir a onda da variante ômicron que apareceu no final de dezembro. Em menos de três meses, a ex-colônia britânica registrou mais de 1 milhão de casos e mais de 5 mil mortes, muitas delas entre idosos não vacinados. Para os pesquisadores, metade dos 7,4 milhões de habitantes já foram infectados.

Inesperadamente, a executiva-chefe local, Carrie Lam, afirmou em entrevista coletiva na quinta-feira que "chegou a hora" de revisar as restrições. "Não porque o número de casos diminuiu... mas tenho uma forte sensação de que as pessoas estão fartas", disse a líder.

(Com informações da AFP)

