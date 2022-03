Papa diz que guerra é um “sacrilégio”, mas mantém diálogo com Igreja Ortodoxa Russa, que apoia Putin

Papa Francisco falou sobre a guerra na Ucrânia durante cerimônia no Vaticano: "Tudo isso é desumano", disse o sumo pontífice. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Texto por: RFI 2 min

O Papa Francisco fez um apelo pelo fim dos conflitos na Ucrânia neste domingo (20). Durante a cerimônia do Angelus no Vaticano, o sumo pontífice pediu a mobilização da comunidade internacional. O líder religioso chegou a ser criticado desde o início da guerra por sua posição ambígua. Apesar de chamar a atenção para a situação humanitária do povo ucraniano, ele tenta manter um diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa, dirigida por um aliado de Vladimir Putin.

Publicidade Leia mais "Imploro a todos os atores da comunidade internacional para que se empenhem de verdade para colocar fim nessa guerra repugnante”, declarou o sumo pontífice, sob os aplausos dos fiéis reunidos na Praça São Pedro, em Roma. "É um massacre sem sentido, que repete diariamente horrores e atrocidades, e não existe justificativa para isso", disse o papa ou descrever a situação na Ucrânia. Em seu discurso, o líder religioso relatou o encontro que teve recentemente com ucranianos que se refugiaram na Itália. “Eu fui visitar crianças, feridas, que estão aqui em Roma. Um deles não tinha um braço. O outro tinha a cabeça machucada. São crianças inocentes (...) Tudo isso é desumano. É um sacrilégio”, denunciou. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vatican News (@vaticannews) Desde o início da guerra na Ucrânia, o Vaticano manteve um delicado equilíbrio diplomático na esperança de mediar entre as partes: continuar o diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa sem parecer trair os milhões de católicos ucranianos. Francisco se limita aos apelos pela paz, sem fazer alusão direta à Rússia. Desde 6 de março, o sumo pontífice fala claramente de uma guerra, mas não cita Moscou. Nessa quarta-feira (16), ele criticou "o inaceitável ataque armado" e o "massacre de inocentes" e, usando como exemplo o personagem bíblico de Caim, que matou seu irmão Abel, deplorou o "perverso abuso de poder". O Vaticano é forçado a desempenhar a difícil posição de equilibrista. Enquanto condena moralmente a guerra, preserva a Rússia e a Igreja Ortodoxa liderada pelo Patriarca Kirill, um aliado do presidente Vladimir Putin. Mas Francisco insiste em deixar a porta aberta para o diálogo religioso. Esta semana, durante uma videochamada com Kirill, o papa disse que a Igreja "deve evitar linguagem política" e pediu "esforços conjuntos para ajudar a paz". Paralelamente, o Vaticano é muito ativo do ponto de vista humanitário e, por meio de suas redes, ajuda os refugiados e enviou dois cardeais à Ucrânia e suas fronteiras. (Com informações da AFP) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI