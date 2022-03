Rússia quer controlar narrativa e adota penas duras para "mentiras" sobre a guerra no exterior

Uma foto do presidente russo Vladimir Putin em forma de alvo pendurada em Lviv, no oeste da Ucrânia, na quinta-feira, 17 de março de 2022. AP - Bernat Armangue

Texto por: RFI 1 min

Os deputados russos aprovaram nesta terça-feira (22) uma lei que prevê penas pesadas para punir "informações falsas" sobre as ações de Moscou no exterior, uma nova arma repressiva no arsenal russo para controlar as informações sobre a sua ofensiva na Ucrânia.