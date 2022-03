Zelensky pede que França ajude a acabar com “guerra contra liberdade, igualdade e fraternidade”

Imagem de Volodymyr Zelensky é projetada em vídeo diante do Parlamento francês. Em 23 de março de 2022.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky fez um discurso diante do Parlamento francês nesta quarta-feira (23). Por meio de vídeo, o chefe de Estado pediu que a França ajude a Ucrânia a defender seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade diante da ofensiva de Moscou.

“Nós esperamos da França, de seu leadership, que vocês possam fazer com que a Rússia busque a paz, para colocar fim nessa guerra contra a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Contra tudo o que tornou a Europa unida, livre e diversa”, disse Zelensky.

O presidente ucraniano, que chegou a ser aplaudido de pé pelos parlamentares, também pediu que os políticos franceses observassem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra. “Esperamos da França e de seu leadership a restauração da integridade territorial da Ucrânia”, prosseguiu o presidente.

“Nós precisamos de mais ajuda, para que a liberdade não se perca”, continuou o ucraniano. “Vocês podem nos ajudar”, insistiu, afirmando que a resposta para acabar com essa guerra está nas mãos dos ocidentais.

Campanha de mobilização internacional

Ele também enviou uma mensagem aqueles que ainda fazem negócios com os russos. “As empresas francesas devem abandonar o mercado russo”, lançou. “Renault, Auchan, Leroy Merlin devem deixar de ser os patrocinadores da máquina de guerra de Moscou. Devem parar de patrocinar o assassinato de crianças e mulheres, os estupros. Todos devem se lembrar que os valores são mais importantes que os lucros”, declarou o chefe de Estado.

A montadora Renault já havia indicado, pouco antes do discurso de Zelensky, que cogitava suspender a produção em sua fábrica de Moscou a partir da noite desta quarta-feira. Mas a empresa não fez nenhum comentário logo após o pronunciamento do presidente ucraniano.

O grupo de supermercados Auchan, que tem mais de 200 lojas no território russo, também preferiu não comentar o discurso. A rede de depósitos de materiais para construção Leroy Merlin, que pertence ao mesmo grupo, também não quis reagir ao pedido de Zelensky. Depois da França, a Rússia é o segundo maior mercado da rede Leroy Merlin, com 36 mil funcionários no país.

O presidente ucraniano vem fazendo vários discursos diante de Parlamentos pelo mundo. Depois de se dirigir aos israelenses no fim de semana, ele também fez um pronunciamento diante dos parlamentares japoneses e falará, nesta quinta-feira (24), com os políticos suecos. Zelensky também tem um discurso previsto durante a reunião de cúpula extraordinária da Otan, prevista para esta quinta-feira.

(Com informações da AFP)

