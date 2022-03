Acidente aéreo: China confirma a morte das 132 pessoas a bordo de Boeing

Imagem de vídeo divulgado pela CCTV da China do acidente de avião na região de Guangxi Zhuang, no sul do país, na terça-feira, 22 de março de 2022.

Todas as 132 pessoas a bordo do Boeing 737-800 que caiu no sul da China na segunda-feira (21) morreram, informou a Administração de Aviação Civil neste sábado (26).

“Todos os 123 passageiros e nove tripulantes do voo MU5735 da companhia China Eastern morreram a bordo em 21 de março”, afirmou o vice-diretor-geral da Administração de Aviação Civil, Hu Zhenjiang, durante uma coletiva de imprensa. “Cento e vinte vítimas puderam ser identificadas graças ao seu DNA”, acrescentou Hu Zhenjiang.

Drones, equipes de resgate e câmeras térmicas foram mobilizados na China para o local do acidente perto da cidade de Wuzhou, na província de Guangxi, e dezenas de parentes das vítimas aguardavam os resultados desta busca.

As esperanças eram pequenas, a aeronave caiu violentamente antes de se incendiar após o choque. A força do impacto jogou partes do avião e objetos pertencentes aos passageiros sobre uma grande área.

Uma primeira caixa preta, que gravou conversas na cabine, foi encontrada na quarta-feira (23) e enviada a Pequim para análise. Os socorristas percorrem o local com uma busca minuciosa para encontrar a segunda caixa, que contém os dados do voo, como velocidade, altitude e direção seguida.

Tempo bom

Com esses elementos, os investigadores poderão determinar as causas do acidente do avião, que sofreu uma queda de milhares de metros em poucos minutos, em um dia de tempo bom e sem turbulências.

Nos últimos anos, a China manteve bons padrões de segurança aérea, com aeroportos novos e linhas aéreas recentemente estabelecidas para atender ao crescimento vertiginoso do país nas últimas décadas.

O último grande acidente aéreo na China foi em agosto de 2010, com 42 vítimas fatais.

(Com informações da AFP)

