Acordo nuclear com o Irã é “questão de dias”, diz chefe da diplomacia europeia

A conclusão de um acordo nuclear iraniano, após muitos meses de negociações em Viena, é uma "questão de dias", afirmou neste sábado (26) o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em seu discurso na conferência internacional do Fórum de Doha, no Catar.

"Estamos muito perto disso, mas ainda há algumas questões pendentes", revelou Borrell a repórteres, quando o coordenador da União Europeia encarregado de supervisionar as negociações com o Irã, Enrique Mora, é esperado neste sábado à Teerã. "Não posso dizer quando ou como, mas é uma questão de dias", disse Borrell.

O Irã está envolvido há meses em negociações em Viena com China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha para reviver o acordo de 2015, que deveria impedir Teerã de adquirir uma bomba atômica. Em troca, a República islâmica, que sempre negou querer adquirir armas nucleares, busca o levantamento das sanções que sufocam sua economia.

O coordenador da UE, Enrique Mora, deve se reunir em Teerã neste domingo (27) com Ali Baghéri, o principal negociador do Irã, de acordo com a agência de notícias oficial Irna. "Estamos em 95% [do acordo], mas os 5% restantes são críticos", sublinhou Borrell. "Queremos impedir que o programa nuclear avance", insistiu, declarando que ficaria "muito desapontado" se o acordo não fosse fechado.

O acordo anterior se desfez após a retirada unilateral de Washington em 2018, decidida pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que restabeleceu as sanções contra o Irã. Em resposta, Teerã gradualmente se libertou dos limites impostos ao seu programa nuclear.

(Com informações da AFP)

