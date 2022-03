Alemanha processará quem usar a letra "Z" em público, símbolo de apoio à invasão russa

O código penal alemão pune com penas de até três anos de prisão e multa pecuniária qualquer pessoa que demonstre aprovação pública de guerras de agressão, susceptíveis de perturbar a ordem pública.

Duas grandes regiões alemãs, Baviera e Baixa Saxônia, revelaram querer processar qualquer pessoa que use a letra "Z" em público, um símbolo de apoio à guerra liderada pela Rússia de Vladimir Putin contra a Ucrânia.

As pessoas que "expressam publicamente sua aprovação da guerra de agressão do presidente russo, Putin, contra a Ucrânia usando este símbolo 'Z' devem esperar consequências criminais", afirmou o ministro do Interior da Baixa Saxônia, Boris Pistorius, em um comunicado.

Estes simpatizantes do Kremlin que usam um "Z" em público "devem saber que podem ser processados ​​por terem tolerado crimes", advertiu, entretanto, o ministro da Justiça do Land da Baviera, Georg Eisenreich, em uma mensagem. A Baviera (ao sul) e a Baixa Saxônia (norte) são os dois maiores estados regionais do país em área.

Desde o início da guerra contra a Ucrânia, um "Z" branco é exibido nos tanques e uniformes das forças de invasão russas. Desde então, este sinal foi recusado no espaço público, na Rússia, mas também fora do país e da zona de guerra, sendo exibido "em edifícios, carros ou roupas", explica o ministério na Baixa Saxônia.

Que este também seja o caso nesta região da Alemanha. Durante manifestações, por exemplo, é "absolutamente incompreensível" e visa "endossar esses crimes", acrescentou Pistorius.

"A liberdade de expressão termina onde começa o direito penal"

"Todos podem expressar sua opinião na Alemanha", mas "a liberdade de expressão termina onde começa o direito penal", enfatizou o ministro, cuja decisão gerou as instruções aos promotores públicos na Baviera.

O código penal alemão pune com penas de até três anos de prisão e multa pecuniária qualquer pessoa que demonstre aprovação pública de guerras de agressão, susceptíveis de perturbar a ordem pública.

