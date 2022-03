Estudantes manifestam contra fechamento das escolas no Afeganistão

Dezenas de mulheres e meninas manifestaram, neste sábado (26), em Cabul, pedindo a abertura das escolas em protesto à decisão dos talibãs de fechar os estabelecimentos de ensino médio, horas depois da abertura dos colégios.

Em 23 de março, milhares de meninas retornaram às salas de aula após o anúncio feito pelo Ministério da Educação do país. Algumas horas depois, as autoridades voltaram atrás na decisão, gerando a indignação da comunidade internacional.

Os talibãs alegaram que a separação entre homens e mulheres não podia ser totalmente colocada em prática nos estabelecimentos, que agora apenas recebem meninas no ensino primário.

"Abram as escolas!", gritaram as manifestantes. Algumas delas carregavam seus livros. Muitas levavam cartazes com a mensagem "A educação é nosso direito fundamental, não é um plano político". O protesto foi dispersado após a chegada dos talibãs ao local.

Os talibãs não explicaram sua decisão, anunciada após uma reunião com líderes políticos em Kandahar, no sul do país. A cidade é o reduto do grupo islâmico radical.

Manifestação pelos direitos das mulheres, em janeiro de 2022.

Educação interrompida

O plano de reabertura das escolas para as mulheres foi concluído após meses de trabalho com governos estrangeiros. As meninas e adolescentes afegãs estão sem acesso à educação há sete meses e a situação já era crítica com a epidemia.

Desde seu retorno ao poder, em 15 de agosto, os talibãs enterraram décadas de avanços nos direitos das mulheres, que foram afastadas de muitos cargos no setor público, impedidas de viajar sozinhas e obrigadas a seguir um código de vestimenta que segue uma interpretação rigorosa do Alcorão.

EUA cancelam discussões com Talibã

Os Estados Unidos cancelaram as discussões planejadas no Fórum de Doha neste final de semana com o Talibã, após o fechamento das escolas de ensino médio para mulheres.

"Cancelamos alguns dos nossos compromissos, incluindo reuniões planejadas em Doha em meio ao Fórum de Doha e deixamos claro que vemos essa decisão como um potencial ponto de virada em nosso compromisso", declarou Jalina Porter, porta-voz do Departamento de Estado, nesta sexta-feira (26).

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou a proibição de mulheres afegãs voltarem ao ensino médio. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, também denunciaram nos últimos dias a proibição.

Na quinta-feira, seis países ocidentais e a União Europeia (UE) emitiram uma declaração conjunta pedindo aos fundamentalistas islâmicos que "revertam urgentemente" sua decisão.

(Com informações da AFP)

