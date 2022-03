Luto: Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre aos 50 anos

O baterista do grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos - anunciaram seus companheiros de banda, ganhadora de diversos prêmios Grammy, em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (25).

Hawkins morreu em um hotel em Bogotá, pouco antes de um show previsto para acontecer no Festival Estéreo Picnic, nos arredores da capital colombiana. O serviço de emergência local recebeu uma ligação na noite de sexta-feira para atender um "paciente com dor no peito", informou a prefeitura de Bogotá neste sábado (26), em uma nota.

Ao chegar, o serviço de emergência encontrou uma médica particular que “fazia procedimentos de reanimação. No entanto, não houve resposta de Hawkins, que foi declarado morto”, acrescenta a mensagem, sem especificar a causa do óbito.

Membro de uma das bandas de rock mais influentes e aclamadas pela crítica no mundo, Taylor Hawkins era conhecido por seu carisma no palco e por seus ritmos inspirados no rock clássico de lendas como Phil Collins e Roger Taylor, do Queen.

O bateirista integrava o Foo Fighters desde 1997, quando foi contratado pelo vocalista e ex-baterista do Nirvana Dave Grohl, contribuindo com a percussão em alguns dos maiores sucessos do grupo, como "Learn to Fly" e "Best of You". Antes de se juntar ao Foo Fighters, Taylor tocou bateria para a cantora canadense Alanis Morissette.

"Seu espírito musical e seu riso contagiante"

"A família Foo Fighters está arrasada pela trágica e prematura perda do nosso querido Taylor Hawkins", declarou a banda em um comunicado no Twitter, acrescentando que "seu espírito musical e seu riso contagiante viverão conosco para sempre". O músico era casado com a ilustradora Alison Hawkins, mãe de seus três filhos.

Com seu estilo enérgico na bateria, Hawkins se tornou um dos integrantes mais conhecidos do grupo junto com Grohl, que já havia sofrido, em 1994, a morte de seu então companheiro no Nirvana Kurt Cobain.

Em um comunicado, a organização do festival anunciou o cancelamento do show da banda na Colômbia, assim como da apresentação que faria em 27 de março, em São Paulo. Milhares de fãs que aguardavam a apresentação do grupo fizeram um minuto de silêncio e acenderam velas, logo que souberam da notícia de sua morte.

O Foo Fighters comemorou seu 25º aniversário no ano passado, em uma turnê que havia sido adiada pela pandemia da Covid-19. E, mais recentemente, a banda produziu "Studio 666", um filme de terror rock'n'roll.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side - Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

Homenagens do mundo da música não demoraram a surgir. O lendário Ozzy Osbourne aclamou-o como "uma grande pessoa e um músico incrível", enquanto o astro punk Billy Idol descreveu a notícia como "trágica". O guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, elogiou seu "incansável poder do rock".

"Em total incredulidade com a notícia de Taylor Hawkins", disseram os roqueiros do Nickelback em um comunicado no Twitter. "Nossas mais profundas condolências à sua família, a seus companheiros de banda, a seus amigos e a todos que já foram tocados pela música que ele criou com @foofighters, @Alanis e tantos outros", completa a nota.

(Com informações da AFP)

