Em Xangai, um confinamento em duas etapas diante do surto de Covid-19

Para evitar um confinamento total face à retomada da epidemia de Covid-19, Xangai será dividida em duas partes que estarão sujeitas a cinco dias de lockdown, anunciou neste domingo (27) o governo da maior cidade da China. A parte leste da cidade portuária será confinada a partir desta segunda-feira (28) para permitir a triagem de sua população. Depois será a vez da parte oeste, pelo mesmo período de cinco dias, a partir de 1º de abril.

A metrópole de 25 milhões de habitantes tornou-se nos últimos dias o epicentro de uma nova onda de contaminações, ligada à variante ômicron, que começou a acelerar no início de março e está pressionando a estratégia "Covid zero" da China.

As autoridades da cidade procuraram evitar até o último momento um bloqueio total, o que seria muito prejudicial para a economia, buscando minimizar a interrupção com uma abordagem mais direcionada, marcada por bloqueios de 48 horas em determinados bairros.

"Se Xangai, nossa cidade, parasse completamente, muitos navios de carga internacionais acabariam no Mar da China Oriental", explicou Wu Fan, especialista médico da força-tarefa de pandemia da cidade neste sábado (26). “Haveria impacto em toda a economia nacional e na economia mundial”, acrescentou ele durante entrevista coletiva na megalópole portuária.

Mas, com o aumento de casos, as autoridades explicaram neste domingo que decidiram por esta medida "para conter a propagação da epidemia, garantir a segurança e a boa saúde dos habitantes" e isolar "o mais rápido possível" os casos de infecções.

Pudong e Puxi

A parte leste da cidade, Pudong, confinada em primeiro lugar, inclui o aeroporto internacional e o distrito financeiro de Xangai. Na parte ocidental, Puxi, confinada desde 1º de abril, é notavelmente a famosa artéria histórica do Bund, ao longo do rio Huangpu, que atravessa a cidade.

Os habitantes são instados a ficar em casa, e todos os funcionários, tanto do setor público quanto do privado, que não estão envolvidos em serviços essenciais, são convidados a fazer o mesmo. As exceções dizem respeito às equipes hospitalares, aos responsáveis ​​pelo transporte, fornecimento de eletricidade, gás ou produtos alimentares. Ônibus, táxis e metrô pararão de operar, mas nenhuma menção é feita às atividades portuárias ou ao impacto nos trens ou aviões que servem Xangai.

A nível nacional, a Comissão Nacional de Saúde reportou mais de 4,5 mil novas infecções no domingo, um número inferior em mais de 1 mil casos registados nos dias anteriores, mas muito superior aos dos últimos dois anos.

Milhões de moradores de regiões afetadas em todo o país foram submetidos a confinamentos decretados em cidades como Shenyang (nordeste), capital da província de Liaoning, na fronteira com Jilin. Xangai e Jilin são atualmente as regiões mais atingidas pela epidemia.

Hong Kong

As autoridades chinesas também observaram com preocupação quando a onda de ômicron em Hong Kong afetou um grande número de idosos não vacinados. Sua disseminação em sequência na China continental colocou um dilema para as autoridades, que se perguntam com que intensidade devem responder. Embora os números de novos casos diários de propagação do vírus sejam muito baixos em comparação com outros países, estes são os mais altos na China desde as primeiras semanas da pandemia.

A China controlou amplamente o coronavírus, que apareceu pela primeira vez na cidade de Wuhan no final de 2019, graças a uma política de " Covid zero" de medidas sanitárias draconianas. Mas esta abordagem é cada vez mais questionada pelo seu impacto econômico e pela “fadiga pandêmica” sentida pela população.

(Com informações da AFP)

