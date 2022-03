Ucrânia: Kiev anuncia retomada de negociações com a Rússia na Turquia

Um soldado ucraniano entre os escombros de um prédio em Stonyanka, em 27 de março de 2022. © Vadim Ghirda / AP

Texto por: RFI 2 min

As delegações russa e ucraniana se reunirão em Istambul, na Turquia, para uma nova rodada de negociações presenciais, anunciou a presidência turca em comunicado na noite deste domingo (27). Durante uma conversa telefônica, "o presidente [turco], Recep Tayyip Erdogan, e o chefe de Estado russo, [Vladimir] Putin, concordaram com a realização da próxima rodada de negociações entre as delegações russas e ucranianas em Istambul", afirmou a presidência turca.