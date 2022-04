"Nossa cidade não existe mais": ucranianos abandonam Mariupol, que contabiliza 5 mil civis mortos

A Ucrânia confirmou neste sábado (2) que as forças russas estão realizando uma "retirada rápida" de seus soldados das regiões de Kiev e Chernigury, ao norte, com o objetivo de "ganhar uma base de apoio" no leste e no sul. Após uma noite de bombardeios no centro e leste do país, a Cruz Vermelha se prepara para tentar retirar os civis de Mariupol (sudeste), um porto estratégico e sitiado no Mar de Azov, onde a situação humanitária é catastrófica. Três mil ucranianos já deixaram a cidade devastada.

"Após uma rápida retirada russa das regiões de Kiev e Cherniguiv (...), é bastante claro que a Rússia escolheu outra tática prioritária", escreveu um conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podoliak, no Telegram. Trata-se de "recuar para o leste e o sul, mantendo o controle de vastos territórios ocupados e ganhando uma poderosa base de apoio lá", detalhou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia dito que os russos estavam se preparando para "ataques poderosos" no leste, particularmente em Mariupol, onde cerca de 160.000 pessoas ainda estão presas e pelo menos 5.000 habitantes foram mortos desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, de acordo com as autoridades locais.

Para os russos, o controle de Mariupol asseguraria a continuidade territorial da Crimeia para as duas repúblicas separatistas pró-russas do Donbass (Donetsk e Lugansk).

Inviabilizadas durante semanas, as evacuações começaram em pequena escala. Na sexta-feira (1°), "os corredores humanitários funcionaram em três regiões: Donetsk, Lugansk e Zaporozhie". Conseguimos salvar 6.266 pessoas, incluindo 3.071 de Mariupol", disse Zelensky.

"Nossa cidade não existe mais"

A agência AFP testemunhou a chegada de cerca de 30 ônibus para retirada de civis na cidade de Zaporozhie na sexta-feira à noite. Quando chegaram na periferia de Zaporojie, alguns ucranianos choraram de alívio. "Choramos quando vimos soldados no posto de controle com as cores ucranianas em seus braços", disse Olena, com a filhaem nos braços. "Minha casa foi destruída. Eu vi nas fotos. Nossa cidade não existe mais."

Várias pessoas disseram que tiveram que caminhar 15 quilômetros ou mais para deixar Mariupol, antes de encontrar veículos particulares e terminar a viagem com uma trajeto de ônibus de 12 horas, através de uma série de postos de controle, um caminho que, antes da guerra, era percorrido em apenas três horas.

Estes habitantes de Mariupol tinham conseguido chegar à cidade de Berdiansk, ocupada pelas forças russas, onde foram acolhidos pelo comboio, de acordo com relatórios enviados às autoridades.

Neste sábado, sete corredores humanitários foram planejados no leste e sudeste, de acordo com a primeira-ministra Iryna Verechtchuk. O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, ofereceu no sábado "apoio marítimo, especialmente para a evacuação de turcos e outros civis e feridos de Mariupol", de acordo com a agência oficial de notícias Anadolu.

Depois de ter que desistir de entrar em Marioupol na sexta-feira, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que tentaria novamente neste sábado "facilitar a passagem segura de civis".

Mas "para que a operação tenha sucesso, é essencial que as partes respeitem os acordos e forneçam as condições e garantias de segurança necessárias", enfatizou o CICV.

A retirada russa de Chernobyl

Condições prejudicadas pela luta contínua. A Rússia acusou a Ucrânia na sexta-feira de realizar um ataque de helicóptero em seu solo e ameaçou endurecer as negociações. Kiev não comentou, com Zelensky dizendo à emissora americana Fox News que ele "não estava discutindo (suas) ordens como comandante-chefe".

O ataque atingiu o depósito de combustível do gigante da energia Rosneft em Belgorod, uma cidade russa a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

O Ministério da Defesa britânico disse que a destruição de tanques de petróleo em Belgorod, bem como explosões em um depósito de munição próximo à cidade, "provavelmente acrescentaria mais pressão a curto prazo sobre as cadeias de abastecimento já sobrecarregadas da Rússia".

A Ucrânia advertiu que os soldados russos que deixaram a usina nuclear de Chernobyl - local do pior acidente nuclear do mundo em 1986 - podem ter sido expostos à radiação após semanas de ocupação, argumentando que "a Rússia se comportou de forma irresponsável em Chernobyl", escavando trincheiras em áreas contaminadas e impedindo o pessoal da usina de cumprir suas funções.

Desde sexta-feira à noite, várias áreas, especialmente no centro e leste, têm sido bombardeadas.

As greves atingiram áreas residenciais em Kharkiv (leste), de acordo com a presidência citando autoridades regionais, mas também a infraestrutura em Dnipro (centro) de acordo com o governador regional, ou localidades nas regiões de Donetsk e Lugansk (leste), e Kherson (sul).

Uma bomba também atingiu a infraestrutura em Krementchouk (centro), que abriga a maior refinaria de petróleo ucraniana, segundo a presidência da Ucrânia, enquanto o Ministério da Defesa russo anunciou, na manhã deste sábado, que tinha destruído os depósitos de gasolina e diesel da refinaria com "armas de alta precisão".

Estes depósitos foram utilizados para fornecer combustível às forças ucranianas no centro e leste do país, de acordo com uma declaração do ministério.

Nova ajuda dos EUA

Os "mísseis russos" também desativaram dois aeródromos militares nas regiões de Poltava e Dnipropetrovsk (centro), disse a mesma fonte. Em Kharkiv, o bombardeio continuou intermitentemente na manhã deste sábado, particularmente no distrito de Saltivka, um bairro já em grande parte destruído e desertado por seus habitantes.

"Dêem-nos mísseis". Dêem-nos aviões", suplicou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao canal Fox News. "Você não pode nos dar F-18s ou F-19s? Dêem-nos os antigos aviões soviéticos (...), algo para defender meu país", pediu o chefe de Estado. O pedido foi ouvido pelos Estados Unidos, que anunciaram US$ 300 milhões em ajuda militar adicional à Ucrânia, além dos mais de US$ 1,6 bilhão em ajuda militar alocada desde a invasão.

As conversações de paz entre funcionários ucranianos e russos foram retomadas, na sexta-feira, por vídeo, mas o Kremlin advertiu que o ataque em Belgorod não "criava condições confortáveis para novas negociações".

No domingo, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, estará em Moscou para tentar assegurar um "cessar-fogo humanitário" na Ucrânia, disse na sexta-feira o chefe da ONU, Antonio Guterres.

O Papa Francisco condenou as ações de "algumas pessoas poderosas" fechadas em "interesses nacionalistas" durante seu giro por Malta, neste sábado, referindo-se ao "vento gelado da guerra" vindo da "Europa Oriental", em uma clara referência ao presidente russo Vladimir Putin, mas sem nomeá-lo.

A economia ucraniana sofre as consequências dos eventos: o PIB ucraniano entrou em colapso em 16% no primeiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com estimativas do Ministério da Economia.

