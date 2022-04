Donbass, no leste da Ucrânia, centraliza novamente os confrontos entre Kiev e Moscou

Trabalhadores de resgate carregam um fragmento de míssil após um bombardeio em uma rua em Donetsk, no território sob o governo da República Popular de Donetsk, leste da Ucrânia, terça-feira, 5 de abril de 2022. AP - Alexei Alexandrov

Ao contrário do território russo, onde as conseqüências militares concretas da "operação especial", nas palavras do Kremlin, são quase invisíveis, a região do Donbass, que nos últimos anos experimentou um conflito de menor intensidade, está novamente em jogo e no centro dos confrontos armados, inclusive em Donetsk, no leste da Ucrânia.