Bombardeio matou dezenas de civis em estação de trem no leste da Ucrânia

Pelo menos 35 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas nesta sexta-feira (8), em um ataque com foguetes contra a estação de trem de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Os civis foram atingidos quando tentavam deixar a cidade, situada na região do Donbass, alvo de uma ofensiva russa de grande envergadura. As autoridades ucranianas denunciaram um ataque intencional, mas o Exército russo negou qualquer envolvimento e acusa Kiev de "provocação".

Publicidade Leia mais

"Mais de 30 pessoas morreram, e mais de 100 ficaram feridas, após um disparo de foguetes contra a estação (...) É um ataque deliberado", afirmou o chefe da empresa ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, Oleksander Kamyshin, no aplicativo Telegram.

Minutos depois, as equipes de resgate informaram que havia pelo menos 35 vítimas fatais.

Em frente à estação de Kramatorsk, havia vários carros carbonizados e os restos de um míssil. Por toda a parte, viam-se malas abandonadas, estilhaços de vidro e escombros. O interior da estação estava coberto de sangue.

Mais cedo nesta sexta, um repórter da AFP havia estado na estação. Naquele momento, centenas de pessoas estavam à espera de um trem para deixar a região.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou o ataque desta sexta de ato de "maldade sem limites" por parte da Rússia. "Como não têm força, nem coragem, para nos enfrentarem no campo de batalha, destroem, cinicamente, a população civil", protestou. "É uma maldade sem limites e, se isso não for punido, não vai parar nunca", declarou o presidente ucraniano no aplicativo Telegram, denunciando os métodos "desumanos" das forças russas.

O Ministério russo da Defesa negou, por sua vez, ter lançado o ataque à estação de Kramatorsk. "Todas as declarações dos representantes do regime nacionalista em Kiev sobre o suposto 'ataque com foguete' realizado pela Rússia em 8 de abril na estação de trem da cidade de Kramatorsk são uma provocação e são absolutamente falsas", disse o ministério, conforme comunicado divulgado pela agência de notícias RIA Novosti.

"Ressaltamos, de maneira particular, que os mísseis táticos Tochka-U, cujos fragmentos foram encontrados nos arredores da estação de Kramatorsk e (cujas imagens) foram divulgadas por testemunhas, são utilizados apenas pelas Forças Armadas ucranianas", completou a nota.

A Rússia nega, de forma sistemática, a responsabilidade pelas mortes de civis no país vizinho, onde lançou uma grande ofensiva militar em 24 de fevereiro passado.

UE denuncia "ataque horrível"

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, condenou "com firmeza" o ataque e acusou a Rússia de querer "fechar as rotas de retirada" de civis.

"Condeno com firmeza o ataque cego desta manhã a uma estação em #Kramatorsk por parte da Rússia, que matou dezenas de pessoas e deixou muitos feridos", tuitou Borrell. "Trata-se de uma nova tentativa de fechar as rotas de retirada para aqueles que fogem desta guerra injustificada e de causar sofrimento humano", acrescentou.

Na mesma rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que é "horrível ver Moscou atacar uma das principais estações usadas pelos civis que deixam a região onde a Rússia intensifica seu ataque".

O chefe da diplomocia e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, visitam Kiev nesta sexta-feira. Os dirigentes da UE devem se encontrar com o presidente ucraniano antes de participar do evento "Stand Up for Ukraine", programado no sábado (9) em Varsóvia para levantar fundos para os refugiados ucranianos.

Para o presidente francês, Emmanuel Macron, Putin concentrará seus ataques na região do Donbass para buscar uma "vitória" em 9 de maio, aniversário da capitulação da Alemanha nazista, em 1945. Em entrevista à rádio RTL, Macron recordou que essa data é uma das mais importantes para Moscou, e Putin deve querer comemorá-la como "um dia de vitória". A França tem sido criticada por outros países europeus, principalmente a Polônia, por manter o diálogo com Putin ante as atrocidades vistas nas cidades ucranianas.

Civis mortos em Borodianka

Ontem à noite, Zelensky já havia denunciado a destruição em Borodianka, perto de Kiev, recentemente liberada das tropas russas. "A situação em Borodianka é muito mais horrível do que em Bucha e há mais vtimas", disse o dirigente ucraniano. Equipes de salvamento retiraram ao menos 26 corpos dos escombros de dois prédios residenciais em Borodianka, a noroeste de Kiev, anunciou a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, em sua conta no Facebook, na quinta-feira (7).

Socorristas trabalham em meio aos escombros de edifícios residenciais destruídos pelos bombardeios russos, em Borodianka, na região de Kiev.7/4/2022 REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

A suspeita de crimes de guerra em Bucha provocou a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, na quinta-feira, em uma votação marcada por muitas abstenções, inclusive a do Brasil.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro