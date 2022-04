Covid: Arábia Saudita autoriza acesso à Meca para vacinados e menores de 65 anos

A Arábia Saudita anunciou neste sábado (9) que permitirá que 1 milhão de muçulmanos, sauditas e de todo o mundo, participem da peregrinação do hajj este ano, um número muito superior aos anos anteriores, marcados pela epidemia de coronavírus.

O Ministério do Hajj, uma peregrinação realizada todos os anos à Grande Mesquita de Meca, "autorizou 1 milhão de peregrinos, estrangeiros ou nacionais, a realizar o hajj este ano", informou um comunicado. O governo quer assegurar a segurança dos peregrinos, "enquanto garante que o maior número possível de muçulmanos em todo o mundo possa realizar o hajj", continuou a nota.

Um dos cinco pilares do Islã, o hajj deve ser realizado por todos os muçulmanos pelo menos uma vez na vida, tornando esta uma das maiores reuniões religiosas do mundo. Só em 2019 a peregrinação reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas.

Após o início da pandemia, em 2020, as autoridades sauditas permitiram a participação de apenas mil peregrinos. No ano seguinte, foi permitido o acesso a 60 mil moradores locais, totalmente vacinados, escolhidos por sorteio. As restrições alimentaram o ressentimento entre os muçulmanos que vivem no exterior e que não foram autorizados a participar.

De acordo com o anúncio divulgado neste sábado, o hajj deste ano será limitado a peregrinos vacinados e com idade inferior a 65 anos. Aqueles que vierem de fora da Arábia Saudita precisarão apresentar um teste PCR negativo com menos de 72 horas.

Renda anual de US$ 12 bilhões

O hajj é uma série de ritos religiosos realizados durante cinco dias na cidade mais sagrada do Islã, Meca, e áreas vizinhas do oeste da Arábia Saudita. Sediar o hajj é uma questão de prestígio para os líderes sauditas, responsáveis ​​pelos locais mais sagrados do Islã, estabelecendo sua legitimidade política.

Antes da pandemia, a peregrinação era uma importante fonte de renda para o reino, arrecadando cerca de US$ 12 bilhões por ano. Com uma população de cerca de 34 milhões de pessoas, a Arábia Saudita registrou mais de 751 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia e 9.055 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

No início de março, o governo anunciou a suspensão da maioria das restrições relacionadas à Covid-19, incluindo o distanciamento social em locais públicos e a quarentena para os que chegam ao país e estejam vacinados, enquanto as máscaras agora são obrigatórias apenas em locais fechados.

