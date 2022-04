Israel realiza grande operação militar na Cisjordânia ocupada após ataques com mortes

Exército israelense invade o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Em 9 de abril de 2022. © JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Texto por: RFI 3 min

As forças de segurança israelenses mataram neste domingo (10) uma mulher palestina que esfaqueou um policial no centro de Hebron, uma grande cidade no sul da Cisjordânia ocupada, informou um porta-voz da polícia. O incidente ocorre quando as forças israelenses realizam uma operação no norte do território palestino, após um ataque que deixou três mortos em Tel Aviv na noite de quinta-feira (7), realizado por um palestino do campo de refugiados de Jenin.