Caos no metrô: homem abre fogo em estação de Nova York e 16 pessoas ficam feridas

Um homem armado jogou uma bomba de gás e abriu fogo contra usuários do metrô de Nova York durante o horário de pico na manhã desta terça-feira (12). Dezesseis pessoas ficaram feridas, dez delas à bala, neste episódio que causou pânico na estação do Brooklyn “36th Street”.

O ataque começou por volta das 8h30 (horário local), quando um homem com máscara de gás, usando luvas e um casaco de operário, jogou uma bomba de fumaça na plataforma da estação “36th Street”, atirando a atenção dos usuários e provocando correria e caos.

Na sequência, foram ouvidos tiros. Dezesseis pessoas ficaram feridas, dez delas foram atingidas por tiros, de acordo com autoridades no local. Não há risco de morte entre os feridos.

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão e poças de sangue dentro de um vagão e também na plataforma. A polícia descartou que o crime seja um ato terrorista.

A chefe do Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD) Keechant Sewell descreveu o suspeito como "um homem negro" com cerca de 1,7m de altura, vestindo um "colete de construção verde" e um capuz cinza. Até as 13h30 (horário local), o atirador ainda era procurado.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, pediu extrema cautela das pessoas nas ruas e afirmou que o atirador "é perigoso".

Explosivos encontrados

Segundo o corpo de bombeiros, foram encontrados "dispositivos explosivos" no local, mas não estavam funcionando.

A polícia bloqueou diversos quarteirões em torno da estação, e colocou em ação um grande plano de segurança entre as ruas 36th e Fourth Avenue, ao sul do bairro do Brooklyn. Diversas escolas da região cancelaram excursões previstas para esta manhã.

O ataque acontece no momento em que a cidade de Nova York enfrenta uma onda de crimes e ataques a arma de fogo dentro do transporte público.

De 1º de janeiro até o início de abril, o número de tiroteios em Nova York aumentou de 260 para 296 em comparação com o mesmo período em 2021, segundo dados da polícia.

Biden quer agir contra armas

Na segunda-feira (11), o presidente Joe Biden anunciou novas medidas contra as armas. O governo endureceu a regulação sobre armas montadas e sem número de série para rastreamento.

Durante um ato na Casa Branca do qual participaram parentes de vítimas de armas de fogo, o presidente citou que o número de armas desse tipo aumentou dez vezes entre 2016 e 2021.

Eleito sob promessas de segurança, o novo prefeito democrata de Nova York e ex-policial Eric Adams, lançou um plano para combater a proliferação de armas de fogo no final de janeiro, depois que dois policiais foram mortos a tiros durante uma intervenção.

(Com informações da Reuters e da AFP)

