Chefe de república separatista no leste da Ucrânia é otimista: “Tenho certeza que vamos fazer parte da Rússia”

Miliciano separatista pró-Rússia nas ruas de Lugansk (imagem ilustrativa) REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texto por: RFI 2 min

Os combates no Donbass, no leste da Ucrânia, se tornaram o ponto mais sensível da ofensiva militar russa. É nessa região que estão as autoproclamadas "repúblicas" separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk, onde as tropas de Moscou avançam com sucesso. A enviada especial da RFI acompanhou uma operação junto com as forças russas, que se mostram otimistas sobre a conquista do território.