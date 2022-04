Jornal Le Figaro mostra recepção de refugiados ucranianos na "pequena Ucrânia" do sul do Brasil

Membros da comunidade ucraniana em trajes tradicionais participam de uma missa contra a guerra e em apoio à Ucrânia, em Prudentópolis, no Paraná. Em 13 de março de 2022. AFP - ALBARI ROSA

Texto por: RFI 2 min

Um caso bem-sucedido de refugiados ucranianos acolhidos no sul do Brasil ganha a atenção da imprensa francesa. A edição do jornal Le Figaro desta quinta-feira (14) conta a história de uma "pequena Ucrânia" que abre os braços para seus compatriotas de Kherson.