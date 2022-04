Programa Alimentar da ONU pede acesso a zonas sitiadas na Ucrânia

Pessoas circulam em Mariupol entre os escombros da cidade bombardeada e ainda sitiada pelas forças russas. © REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texto por: RFI 1 min

O Programa Alimentar Mundial (PAM), agência especializada da ONU, solicitou nesta sexta-feira (15) o acesso a zonas de conflito e cidades sitiadas na Ucrânia para prestar atendimento à população. O PMA, com sede em Roma, que opera na Ucrânia desde o início do conflito, afirma ter fornecido ajuda alimentar a 1,4 milhão de pessoas, de acordo com um comunicado.