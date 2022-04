Sem desfile militar, Coreia do Norte celebra aniversário do fundador Kim Il Sung

Foto divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte mostra desfile público que celebrou, na sexta-feira (15) o "Dia do Sol", como é chamado o aniversário de nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung.

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um imenso desfile público para celebrar o aniversário de nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung. A mída estatal norte-coreana divulgou neste sábado (16) as imagens do evento, que ocorreu na véspera sem a esperada participação dos militares.

O 15 de abril, conhecido na Coreia do Norte como "Dia do Sol", é uma data importante no calendário do país. Ele comemora o nascimento de Kim Il Sung, avô do atual Kim Jong Un. O fundador da Coreia do Norte faleceu em 1994.

Autoridades sul-coreanas e norte-americanas previam que um teste nuclear poderia ocorrer por ocasião desta data simbólica. No entanto, a celebração, na sexta-feira (15), incluiu apenas o desfile de civis, com coreografias e fogos de artifício.

Imagens divulgadas pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte mostraram milhares de pessoas com roupas coloridas marchando pela praça Kim Il Sung, na capital Pyongyang. O cortejo foi observado à distância por Kim Jong Un, que da sacada de um prédio do local acenou para os participantes.

"Filas de trabalhadores, camponeses dançarinos e outras pessoas marcharam pela praça" informou a agência. Vários integrantes do desfile exibiam faixas com slogans socialistas, além de bandeiras da Coreia do Norte.

Logo depois, Kim Jong Un visitou o Palácio do Sol, na capital norte-coreana, onde estão os restos mortais do avô e do pai, o ex-ditador Kim Jong Il. Desde 1948, três gerações da família Kim governam o país.

Cobertura midiática intensa

A imprensa estatal fez uma cobertura intensa da comemoração, que incluiu a inauguração de novos prédios, um festival de luzes e muitas flores. Nas imagens, vários participantes dos desfiles aparecem segurando smartphones.

Para Leif-Eric Easley, professor associado de estudos internacionais da Ewha Womans University em Seul, foi uma decisão calculada mostrar a renovação da arquitetura e cidadãos com equipamentos tecnógicos modernos. Segundo ele, "o regime Kim precisa exibir orgulho e legitimidade nacional".

Os testes de armamentos militares também têm a função de ostentar o poderio do país. Há três semanas, Pyongyang realizou o maior exercício de míssil balístico intercontinental, suscitando preocupação dos países vizinhos e das potências ocidentais.

Por isso, a ausência de participação militar nos eventos que comemoram o aniversário de Kim Il Sung não significam que o país esteja pausando suas ambições. Autoridades sul-coreanas afirmam que a Coreia do Norte provavelmente realizará testes de armas ou desfiles militares no próximo 25 de abril, aniversário da fundação das forças armadas norte-coreanas.

(Com informações da AFP)

