Londres defende envio de refugiados para Ruanda, apesar de críticas à medida, considerada ilegal

A ministra britânica do Interior, Priti Patel, ao lado do chefe de diplomacia de Ruanda, Vincent Biruta, durante a assinatura do acordo migratório. AFP - SIMON WOHLFAHRT

Texto por: RFI

A ministra britânica do Interior, Priti Patel, e o chefe de diplomacia de Ruanda, Vincent Biruta, publicaram no jornal Times desta segunda-feira (18) um texto conjunto defendendo uma contestada reforma migratória apresentada na semana passada pelas autoridades do Reino Unido. Londres propôs que os requerentes de asilo sejam enviados para Ruanda, o país africano seria remunerado em troca do acolhimento dos migrantes.