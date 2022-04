Xangai anuncia primeiras mortes por ômicron e China não vai relaxar estratégia “zero covid”

Xangai anunciou nesta segunda-feira (18) que três pessoas morreram de Covid-19 na cidade desde o começo do lockdown, que começou no fim de março. Um número baixo, considerando os milhares de casos positivos declarados nas últimas semanas na metrópole. O governo chinês atribui o sucesso sanitário à estratégia “zero covid” que não pretende relaxar.

Publicidade Leia mais

Apesar de os milhares de casos positivos registrados nas últimas semanas, nenhuma morte tinha sido informada até então em Xangai, causando interrogações, já que a taxa de vacinação entre idosos é baixa na cidade. A prefeitura informou na segunda-feira que três pessoas com idades entre 89 e 91 anos, que tinham fatores de risco, tinham morrido de Covid-19.

De acordo com informações oficiais, 4.641 chineses morreram vítimas da Covid-19. Um saldo extremamente baixo em relação ao de habitantes do país mais populoso do mundo, com 1,4 milhão de habitantes.O sucesso sanitário é atribuído à estratégia “zero covid”, que inclui lockdowns decretados desde que um novo caso é detectado, isolamento de pessoas positivas, vistos para viajantes restritos, quarentena na chegada ao território e ainda rastreamento da circulação.

Xangai, que é a capital econômica da China e tem 25 milhões de moradores, vive há semanas um sério aumento da epidemia ligada à variante ômicron, muito contagiosa. Inicialmente, um lockdown parcial da cidade foi decretado no final de março, mas logo em seguida, no começo de abril, todos os moradores não puderam mais sair de casa.

Muitos habitantes confinados de Xangai encontram dificuldades, nas últimas semanas, de comprar produtos frescos, principalmente pela falta de pessoas para fazer entregas. A população também teme ser enviada aos centros de quarentena, onde as pessoas cujos testes deram positivo são isoladas, ainda que assintomáticas. Com os centros lotados, as autoridades chegaram a requisitar casas de particulares para colocar pessoas doentes. Isso provocou confrontos na semana passada entre policiais e habitantes.

Hospital temporário instalado no Centro nacional de exposições e congressos, em Xangai, na China. AP - Jin Liwang

Sem relaxamento

Mas Xangai não prevê relaxar as restrições. O serviço de saúde municipal informou o aparecimento de 22.248 novos casos na segunda-feira, 90% deles assintomáticos. A cifra é baixa se comparada ao resto do mundo.

O Partido Comunista Chinês (PCC) faz desse pequeno saldo de mortes um argumento político, mostrando que coloca a vida dos chineses acima de considerações econômicas, o oposto das democracias ocidentais, onde o vírus matou milhões de pessoas.

O ministério da Saúde chinês destaca que um abrandamento muito amplo das restrições poderia gerar uma forte pressão no sistema hospitalar e provocar milhões de mortes. Sobretudo porque a vacinação ainda é baixa entre os mais velhos. Apenas pouco mais da metade da população acima de 80 anos recebeu uma dose de reforço.

Política

Questões políticas também estão em jogo, de acordo com observadores. O PCC, que tira partido de sua gestão da epidemia, organiza no final de 2022 uma grande reunião durante a qual o presidente chinês, Xi Jinping, deve obter um terceiro mandato de cinco anos no comando da sigla.

“Este é um ano sensível e crucial para o regime”, analisa Lynette Ong, professora de Ciências políticas da Universidade de Toronto, no Canadá. “A China dá sempre muita importância à estabilidade social e uma crise sanitária seria potencialmente muito perturbadora neste contexto.”

Para garantir o isolamento das pessoas que têm o vírus, as autoridades de Xangai instalaram, nas últimas semanas, milhares de leitos em estruturas pré-fabricadas, mas suspenderam a regra, muito controvertida, de separar as crianças positivas de seus pais negativos.

O confinamento de Xangai, onde transita uma grande parte do comércio exterior chinês, continua a pesar sobre as economias do país e mundial, sobretudo em matéria de produção e transporte.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro