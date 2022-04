Apesar de ataques em Lviv, Brasil mantém equipe diplomática na cidade ucraniana

Bombeiros apagam o fogo provocado pelo pelos ataques russos em 18 de abril. AP - Mykola Tys

Texto por: RFI 3 min

Lviv, no oeste da Ucrânia, foi atacada na segunda-feira (18) pelas forças russas, em uma ação que deixou pelo menos sete mortos. Apesar da degradação da situação na região, o governo brasileiro, que havia transferido suas equipes de Kiev para esta cidade situada perto da fronteira com a Polônia, decidiu se manter no local por enquanto.