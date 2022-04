Afeganistão: crianças são alvo de ataques a bomba em escola de Cabul

As imagens que circulam nas redes sociais são fortes. Elas mostram livros escolares e cadernos cobertos de sangue. Os corpos desmembrados de crianças podiam ser vistos na rua onde fica a escola Abdul Rahim Shaheed. Ao menos seis pessoas morreram e 24 ficaram feridas em duas explosões, nesta terça-feira (19). O ataque atingiu uma instituição de meninos em Cabul, capital do Afeganistão, num bairro habitado pela comunidade xiita hazara.

Com informações da correspondente da RFI no Afesganistão, Sonia Ghezali e AFP

Vídeos postados por testemunhas no local do ataque mostram alunos feridos sendo transportados em macas. Duas bombas de fabricação caseira explodiram na saída das aulas, quando os meninos deixavam a escola. A intenção era claramente causar o maior número possível de vítimas.

"Saímos da escola pela porta dos fundos quando a explosão aconteceu", disse à AFP Ali Khan, um estudante que ficou ferido na primeira explosão e foi levado para um hospital do bairro Dasht-e-Barshi. A segunda deflagração aconteceu quando as equipes de emergência chegaram para ajudar as vítimas. Do lado de fora do hospital, soldados do Talibã afastavam com violência os parentes das crianças.

Uma terceira explosão aconteceu em uma escola de inglês, no mesmo bairro, informou a polícia.

Este ataque lembra o que ocorreu em maio de 2021, quando um carro bomba explodiu em uma escola para meninas, no mesmo bairro. Na ocasião, 85 pessoas foram mortas, principalmente alunas do ensino médio, e mais de 300 estudantes ficaram feridos. O ataque foi atribuído pelas autoridades ao grupo Estado Islâmico (EI), que visa regularmente a minoria xiita hazara.

Um jovem ferido é carregado em uma maca depois que dois ataques à bomba atingiram uma escola de meninos em um bairro xiita de Hazara. AFP - WAKIL KOHSAR

Outro ataque, em maio de 2020, atingiu uma maternidade apoiada pela ONG Médicos sem Fronteiras, deixando 25 mortos. Entre as vítimas estavam 16 mulheres, algumas delas que estavam em trabalho de parto. Ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas o governo dos Estados Unidos atribuiu a ação ao grupo EI.

Marginalizada e perseguida como herege neste país de maioria sunita, a comunidade Hazara representa entre 10 e 20% da população do país (quase 40 milhões de habitantes). Ela ocupa o bairro de Dasht-e-Barshi, localizado no oeste de Cabul.

O antigo governo não conseguiu dar proteção a essa minoria, que teve de instalar o seu próprio sistema de segurança na entrada das escolas, centros educacionais e centros esportivos, de tão numerosos que os ataques se tornaram.

Desde que assumiu o poder, o Talibã não conseguiu acabar com a ameaça representada pelo grupo Estado Islâmico. Além disso, os talibãs minimizam a força dos ataques do grupo terrorista, alegando que seus combatentes não são numerosos.

O número de ações deste tipo no Afeganistão está em queda desde a tomada de poder do Talibã, em agosto do ano passado, e da retirada total das tropas americanas, após 20 anos de presença internacional no país.

Os ataques executados nos últimos meses foram reivindicados em sua maioria pelo grupo Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), braço do grupo extremista que atua no Afeganistão. Os talibãs afirmam que derrotaram este grupo, mas analistas destacam que ele continua sendo a maior ameaça ao atual governo do Afeganistão.

