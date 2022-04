Rússia lança vasta ofensiva no leste da Ucrânia e governo pede para moradores fugirem para o oeste

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira (19) que "mísseis aéreos de alta precisão" atingiram 13 posições ucranianas em partes do Donbass, incluindo a cidade-chave de Slovyansk. Outros ataques aéreos "atingiram 60 pontos militares da Ucrânia", inclusive em cidades próximas da linha de frente oriental.

Publicidade Leia mais

A ofensiva na região leste, parcialmente sob controle de separatistas pro-russos, foi anunciada pelo presidente ucraniano, Zolodymyr Zelensky na segunda-feira.

"As tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo", alertou Zelensky em um discurso divulgado pelo aplicativo Telegram. "Não importa quantos soldados russos sejam trazidos aqui, vamos lutar, vamos nos defender", acrescentou o líder ucraniano.

O controle de Donbass pode permitir que Moscou crie um corredor em direção sul para a península ocupada da Crimeia.

Tiros de artilharia pesada foram observados nas zonas de Donetsk, Lougansk, Kharkiv, Zaporija e Kherson, segundo o correspondente da RFI Stéphane Siohan. "As informações foram confirmadas por vídeos postados durante a noite por soldados em diferentes locais na linha de frente do conflito, mas também por declarações do governador da região de Lugansk, para quem 'o inferno começou' no Donbass", relata o correspondente.

Para alguns especialistas ouvidos pela RFI, essa pode ser a maior batalha terrestre no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Pedido de fuga para o oeste da Ucrânia

Antes do avanço amplamente antecipado, as autoridades ucranianas pediram às pessoas em Donbass que fugissem em direção ao oeste do país.

"A segunda fase da guerra começou", disse o chefe de gabinete presidencial de Kiev, Andriy Yermak. A Rússia adicionou 11 grupos táticos de batalhões – com artilharia, helicópteros e apoio logístico – às suas forças no leste da Ucrânia, elevando o total para 76 no país, informou à AFP um alto oficial do Departamento de Defesa norte-americano.

No sul da Ucrânia, a Rússia continuou os esforços para capturar a cidade portuária sitiada de Mariupol, defendida por últimos bolsões de resistência.

Os primeiros carregamentos de um novo pacote de ajuda militar dos EUA chegarem às fronteiras da Ucrânia na segunda-feira. Em 13 de abril, os Estados Unidos divulgaram uma parcela de US$ 800 milhões em equipamentos para a Ucrânia, incluindo helicópteros, obuses e veículos blindados.

Ataques em Lviv

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que atingiu 16 alvos militares em toda a Ucrânia. Pelo menos sete pessoas foram mortas em ataques na cidade de Lviv, no extremo oeste.

Entre os locais atingidos estava um depósito perto de Lviv que, segundo Moscou, continha armas recentemente entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e Europa.

Lviv foi amplamente poupada de bombardeios desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, e a cidade e seus arredores se tornaram um refúgio para aqueles que buscavam segurança na zona de guerra.

Mas "hoje entendemos claramente que não temos lugares seguros na Ucrânia, é muito perigoso", disse à AFP uma funcionária de um banco em Lviv que se identificou como Natalia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro