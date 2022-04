Voluntários chegam de todo o país e até do Brasil para combater ataque russo no leste da Ucrânia

Com o início da ofensiva da Rússia para tomar o controle da região do Donbass, no leste da Ucrânia, voluntários vindos de todo o país e até do exterior voltaram a frequentar os centros de treinamentos militares, abertos desde o início da guerra, para participar do combate. A reportagem da RFI foi ao encontro desses novos soldados treinados às pressas.

Aabla Jounaïdi e Oriane Verdier, enviados especiais da RFI a Odessa

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que cerca de 3 mil militares do país já morreram e mais de 10 mil ficaram feridos desde o início do conflito, em 24 de fevereiro. Kiev não tem tempo a perder para compensar as baixas. Em um prédio discreto, homens e mulheres aprendem a manejar metralhadoras, na tentativa de escapar da artilharia russa.

“O exército russo só tem soldados militares. No sistema de defesa ucraniano, nós temos estruturas mais complexas: as forças armadas, a defesa territorial e as unidades militares de voluntários” explica o coronel aposentado Yuri Prokhorchuk, comandante do grupo reunido em Odessa.

“Isso nos permite ainda ter pessoas o suficiente para nos defender. Hoje, estamos chamando apenas as pessoas que têm uma experiência de combate. O tempo mínimo possível de formação para preparar um soldado é de um mês”, afirma o coronel, à reportagem RFI.

Civis aprendem táticas de combate em centro de treinamento em Odessa. © A. Jounaïdi

Karina, originalmente cabeleireira, se engajou desde o começo do conflito – inicialmente, em outras funções. “Eu coletava e preparava comida para os militares”, conta a ucraniana de 30 anos, que nunca tinha encostado em uma arma.

Hoje, entretanto, ela avalia que a atuação “não era suficiente”. “Preciso aprender a me defender. Estou pronta para combater e entrar na defesa territorial da cidade, se necessário”, ressalta. “É claro que tenho medo, mas nós queremos reencontrar a paz que tínhamos antes. Não queremos mais ver prédios destruídos, mortos, mulheres estupradas. Estamos prontos para fazer muita coisa para defender o nosso país”, sublinha Karina, que, com lágrimas nos olhos, diz que estaria disposta a matar para se proteger.

Brasileiros e argentino treinam em Kiev

Em Kiev, a emissora Franceinfo teve acesso a um centro de treinamento repleto de estrangeiros. Entre eles, quatro brasileiros recebiam na língua materna instruções de uma portuguesa, que auxilia a preparação dos voluntários para a guerra.

O grupo veio dos quatro cantos do planeta: Taiwan, Escócia, Lituânia ou Argentina, num total de 20 nacionalidades. Até o comandante escolheu um nome de guerra internacional, John.

Com parentes ucranianos, o argentino Sasha é um dos que decidiu combater a invasão russa. “Estamos num país livre e democrático, mas nesta guerra, os civis são os que mais sofrem”, salienta, ao explicar a decisão à Franceinfo. “Os russos transformam os civis em alvos. Crianças, mulheres. É muito duro”, comenta.

No andar superior do centro, onde americanos descansam, a ucraniana responsável pela logística do local comemora o engajamento de tantas pessoas ao lado do seu país. "Fiquei muito surpresa que as pessoas tenham abandonado o dia a dia, o conforto delas, para virem aqui nos ajudar. Sentimos que o mundo inteiro está do nosso lado, e a Rússia está sozinha contra todos nós”, disse, aos enviados especiais da emissora francesa.

