Bélgica concede asilo político ao ex-presidente equatoriano Rafael Correa

O ex-presidente do Equador Rafael Correa (foto) recebeu a condição de refugiado na Bélgica, de acordo com uma cópia do certificado emitido pelo Comissariado Geral de Refugiados e Apátridas. AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

O ex-presidente do Equador Rafael Correa recebeu a condição de refugiado na Bélgica, de acordo com uma cópia do certificado emitido pelo Comissariado Geral de Refugiados e Apátridas. O documento é datado de 15 de abril. A justiça equatoriana havia pedido a extradição do ex-chefe de Estado nesta sexta-feira (22).