Em Pequim alto-falantes convocam a população a se testar contra a Covid durante a madrugada

"Para aqueles que sonham, para aqueles que roncam ou para aqueles que preparam o café da manhã de pijama, é hora dos testes de Covid!", lançam os alto-falantes noturnos na capital chinesa, segundo relata o correspondente da RFI em Pequim.

Publicidade Leia mais

Com informações de Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim, e da AFP

Seis distritos, ou 90% dos habitantes da capital, são atingidos pelas medidas de testes maciços, de acordo com o jornal chinês Huanqiu. Muitos moradores de Pequim vivenciaram na manhã desta terça-feira (26), a chamada do governo chinês nos alto-falantes. "É madrugada, acorde as pessoas", lança um trabalhador do setor da saúde em um dos muitos "megafones de despertar" que se tornaram virais nas redes chinesas.

Desde segunda-feira (25), longas filas se formaram nas calçadas da capital. Barreiras e tendas brancas identificam estes centros de testes anticovid temporários onde, dada a fila, alguns tiveram que esperar mais de duas horas.

Esta é a maior campanha de testes da Covid-19 realizada na capital chinesa desde que a pandemia começou. As autoridades municipais estão preocupadas. "Foi decidido ampliar o escopo dos testes, a fim de conter o risco de propagação", confirmou o diretor de propaganda do Comitê do Partido Municipal de Beijing na noite de segunda-feira segundo o jornal Beijing News.

Oitenta novos casos foram descobertos em quatro dias, principalmente entre crianças em idade escolar, grupos de idosos e trabalhadores da construção civil. Mas o vírus circulou por "pelo menos uma semana" antes de ser detectado, explicaram as autoridades sanitárias locais durante a 315ª coletiva de imprensa sobre a prevenção e o controle da pneumonia viral em Pequim.

Nesta corrida contra o tempo impulsionada pela nova onda da variante ômicron, a capital chinesa tem em mente o exemplo de Guangzhou e Shenzhen, onde a rápida implementação de restrições sanitárias ajudou a conter alguns dos surtos de infecção.

Medidas "moderadamente rígidas"

As medidas impostas em Pequim são atualmente descritas como "moderadamente rigorosas". Entretanto, várias áreas residenciais e de escritórios já estão "fechadas", especialmente no grande distrito de Chaoyang.

"Eu não posso ir à escola hoje. Minha residência está fechada devido a medidas de prevenção de surtos", diz uma professora aos pais de seus alunos no popular aplicativo chinês WeChat.

Recomenda-se o home office, enquanto as atividades extracurriculares, além de exposições, concertos, competições esportivas e banquetes de casamento estão suspensos. O contra-exemplo para as autoridades é o que vem acontecendo em Xangai no último mês, e os moradores de Pequim podem agradecer aos residentes da cidade vizinha pela experiência fornecida.

A ômicron parece ter mudado as regras do jogo na China, porque no caso de um surto, mesmo as cidades de "categoria 1" podem ser colocadas sob contenção durante a noite, o que causou pânico nos supermercados na manhã de segunda-feira (25).

No principal mercado atacadista de Xinfadi, onde um surto de Covid foi detectado em meados de 2020, um jardineiro do mercado diz à mídia estatal que o preço de uma cesta de beringelas aumentou em de 100 para 150 yuans (cerca de R$ 85) à medida que os clientes compram um terço a mais do que o normal em antecipação a um possível lockdown.

Alguns casos de contaminação por Covid não me assustam", brincou um usuário da rede social Weibo na segunda-feira, "mas se todos começam a trazer para casa sacos de arroz e farinha, isso me faz entrar em pânico".

Medo de um novo lockdown

A cidade de Pequim vive o medo de um fechamento geral, como é o caso de Xangai, com restrições estendidas a quase todos os seus 22 milhões de habitantes, além de cerimônias de casamento e shows cancelados, e ginásios fechados.

A China tem enfrentado um surto epidêmico desde março, afetando muitas províncias em diferentes graus. Ela está respondendo com uma estratégia de zero de vacina, principalmente através de quarentena e triagem em massa.

A cidade mais atingida é Xangai, que na terça-feira anunciou 52 novas mortes e quase 17.000 casos positivos em 24 horas. Os 25 milhões de habitantes foram submetidos a um rígido bloqueio desde o início de abril. Alguns têm dificuldade de acesso a alimentos e muitos temem que, se apresentarem resultados positivos, sejam enviados para centros de quarentena coletiva, com conforto muito variável.

A situação é muito menos grave em Pequim. Mas mais de 100 casos positivos foram relatados desde a semana passada, com 33 novos casos anunciados na terça-feira - um aumento em relação aos dias anteriores.

A fim de identificar e isolar as pessoas infectadas o mais rapidamente possível, as autoridades da capital estão conduzindo uma campanha de testes que foi estendida para 12 dos 16 distritos da cidade na terça-feira.

Na segunda-feira, os residentes e funcionários do distrito de Chaoyang - bairro mais populoso e lar de muitas empresas multinacionais - escritórios, embaixadas e shopping centers, já haviam sido testados.

Mais onze distritos começaram a testar seus residentes na terça-feira. No total, cerca de 20 milhões de pessoas são afetadas pela campanha. Ao mesmo tempo, a cidade está começando a impor restrições.

Templo fechado

Vários ginásios onde moradores de Pequim gostam de jogar basquete ou badminton anunciaram nesta terça-feira que estariam fechados até novo aviso "para atender aos pedidos das autoridades sanitárias". O Templo do Lamas, um local budista tibetano que atrai muitos visitantes, será fechado na quarta-feira (27).

Os hotéis não podem mais realizar reuniões em suas instalações, anunciou a prefeitura na terça-feira. Exposições, cerimônias de casamento, shows e competições esportivas também foram suspensas. Mas a vida continua em grande parte normal em Pequim. Lojas, restaurantes, cinemas e escritórios estão abertos.

Mesmo que as autoridades não tenham mencionado a possibilidade de um lockdown, o exemplo de Xangai está assustando muitos moradores de Pequim que preferem estocar alimentos para lidar com esta eventualidade. No então, não há escassez de comida no momento.

Eles estão se aglomerando em supermercados e plataformas de compras online para comprar carne, frutas, legumes, água e salgadinhos.

"O que está acontecendo em Xangai, ninguém esperava isso", disse Zhao, uma mulher de Pequim que fazia compras.

"Acho que em Pequim não será tão ruim assim. Mas nós compramos arroz, macarrão e óleo para durar pelo menos uma ou duas semanas", afirmou o gerente de recursos humanos.

"Medo de não conseguir comprar remédios"

O porta-voz da prefeitura, Xu Hejian, disse na segunda-feira à noite que a propagação do vírus estava "sob controle". Cerca de 30 edifícios residenciais já estão sob alguma forma de contenção, especialmente no distrito de Chaoyang.

Um morador, que deseja permanecer anônimo por medo de represálias, disse que havia notado a súbita construção de cercas em sua vizinhança. "Só tenho medo de não conseguir comprar remédios ou outros produtos se eu precisar deles", disse ele. "Não sabemos quanto tempo isso vai durar".

Todos em seu prédio devem permanecer em suas casas por pelo menos 14 dias após um caso positivo ter sido encontrado no prédio. Com um feriado em maio, as autoridades também pediram aos habitantes de Pequim que não deixem a cidade, a menos que seja absolutamente necessário.

As medidas de Pequim são leves em comparação com outros lugares que enfrentam surtos similares. Mas o aperto das restrições relacionadas à Covid na China está pesando no crescimento. Nesta terça-feira, o banco central prometeu "aumentar o apoio" à economia, especialmente para as pequenas empresas, que estão muito vulneráveis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro