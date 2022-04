"Todos podem participar": exército cibernético da Ucrânia se mobiliza contra a Rússia

As ofensivas russas contra a Ucrânia também têm sido realizadas no campo da segurança cibernética desde o começo da guerra, em 24 de fevereiro. Vários ataques foram realizados por Moscou, bloqueando bancos ucranianos ou visando os Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa e do Interior. Todos os ucranianos são convocados por Kiev a reagir, de novatos na área até mesmo engenheiros de computação.

Por Oriane Verdier e Aabla Jounaïdi, enviadas especiais da RFI a Odessa, na Ucrânia

No computador branco de Andreï, um adesivo azul e amarelo diz: "Exército de Tecnologia da Ucrânia". De sua cidade natal de Odessa, o engenheiro de informática se tornou um soldado neste "exército cibernético". "Quando a guerra começou, o Ministério ucraniano da Transformação Digital organizou um canal de guerra cibernética no aplicativo de conversas Telegram, que conta hoje com quase 300.000 assinantes que ajudam nosso exército", diz ele.

"Por exemplo, pirateamos canais de TV russos e depois usamos várias estratégias de informação para penetrar na mentalidade do povo russo e forçá-lo a ver o que realmente está acontecendo. Se mostramos apenas imagens de guerra e morte, eles não querem acreditar nisso. Portanto, tentamos encontrar as formas corretas de atingir nossos objetivos", acrescenta Andreï.

Além do canal do governo, a comunidade de engenharia informática de Odessa criou um website para todos os ucranianos, treinados ou não no ciberativismo. "É um site muito simples. Você só precisa ligar sua VPN para esconder seu endereço IP. Então você escolhe o alvo de seu ataque, por exemplo, a mídia russa ou os serviços do governo", diz Leon.

O ciberativista faz uma demonstração à reportagem da RFI. "Você vê, por exemplo, se eu quiser atacar os bancos, eu clico aqui. Então meu computador enviará o maior número possível de pedidos", reitera.

O objetivo? Saturar os servidores dos computadores. "Se fizermos isso em grupos, os servidores serão sobrecarregados por milhões de pedidos simultâneos. Eles não saberão quais priorizar e serão bloqueados. Este sistema simples está em funcionamento desde 24 de fevereiro. Qualquer pessoa pode participar. Alguns russos também o estão usando", diz Leon.

"Sofremos ataques muito poderosos da Rússia"

Sentada em uma mesa desta associação, que hospeda várias iniciativas cívicas ucranianas, uma mulher se aproxima dos ativistas cibernéticos. "Com licença, eu gostaria de compartilhar minha experiência", diz.

"Eu não sou uma cientista da computação. Esta guerra cibernética me pareceu muito complicada. Mas o interessante deste projeto é que você pode simplesmente lançar o ataque antes de dormir e depois deixar seu computador ligado e sentir que está ajudando. Hoje em dia, as pessoas ajudam fisicamente, mas se cansam. Elas ajudam financeiramente, mas é cada vez mais difícil porque muitas pessoas perderam seus empregos. Portanto, esta é uma solução brilhante", completa a voluntária.

Mas apesar da escala da mobilização, Andreï reconhece que a luta é difícil. "Você não pode ver esta guerra porque ela não é física. Mas os russos começaram a nos atacar dois meses antes do início da guerra. Em 2014, quando assumiram o controle de parte da Ucrânia, das regiões de Lugansk e Donetsk e da Crimeia, eles aproveitaram a oportunidade para plantar vírus em todos os nossos centros de dados em toda a Ucrânia e os ativaram em 24 de fevereiro. Portanto, sim, estamos sob ataques muito poderosos da Rússia. Mas somos fortes, reconstruímos nossa infraestrutura e nos últimos dois meses conseguimos responder com eficácia à Rússia", diz.

Os ativistas cibernéticos também estão se mobilizando junto aos civis, através de uma assistência psicológica online, assim como uma galeria de arte virtual baseada em moedas criptográficas. Os artistas ucranianos podem vender seus NFTs, como são chamadas as obras de arte digitais. 50% da receita é doada a organizações humanitárias.

