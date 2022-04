Sob governo militar, Mali suspende definitivamente as emissoras RFI e France 24 em seu território

As autoridades do Mali suspenderam definitivamente a difusão das emissoras de rádio RFI e rede de televisão France 24 em seu território. A decisão foi tomada pela Alta Autoridade de Comunicação do país e publicada na quarta-feira (27).

Os serviços de transmissão das duas emissoras e suas páginas na internet estão suspensos desde o dia 16 março, após a publicação de reportagens que denunciavam abusos e atos de violência cometidos pelo exército malinês e pelo grupo miliciano russo Wagner.

O país africano está sob governo militar desde o golpe de Estado que tirou o presidente Ibrahim Bubacar Keita do poder em 2020.

Em março, após a publicação das reportagens, o porta-voz do governo Coronel Abdoulaye Maïga negou "categoricamente” o que chamou de “falsas alegações contra a corajosa Fama (Forças Armadas Malinesas)” e disse que estava iniciando "um procedimento [...] para suspender a transmissão da RFI [...] e da France 24".

O processo foi concluído nessa quarta, com a decisão de suspensão definitiva das atividades das duas emissoras, com importante presença no território.

A France Médias Monde (FMM), empresa responsável pela RFI, pela France24 e pela rádio MCD, contestou a resolução tomada pelas autoridades do Mali. Em um comunicado, a empresa afirma que “utilizará todas as vias de recursos possíveis”.

“Continuaremos a cobrir as notícias no Mali que interessam a toda a África e ao resto do mundo. Todas as soluções técnicas serão usadas para que os malineses e malinesas possam acessar nossos meios de comunicação e receber uma informação livre, especializada e aberta ao mundo. A FMM lembra seu compromisso com a independência e a liberdade de imprensa”, afirmou a empresa em comunicado.

A suspensão de duas grandes mídias estrangeiras não tem precedentes na história recente do Mali.

