China: nove pessoas foram presas por desabamento de prédio; resgate continua

Uma mulher foi resgatada com vida neste domingo (1°) dos escombros de um edifício que desabou na sexta-feira (29) na cidade de Changsha, no centro do país. Após mais de 50 horas de trabalho de resgate, subiu para seis o número de pessoas salvas nos escombros dessa tragédia.

A mulher foi retirada pelas equipes de salvamento, ainda coberta de poeira, do que restou do prédio de oito andares, que abrigava um hotel, vários apartamentos e um cinema. As imagens do momento do resgate foram transmitidas pela TV pública CCTV.

Um balanço anterior divulgado pelo prefeito de Changsha, Zheng Jianxin, citava cinco pessoas resgatadas, 18 ainda presas entre os escombros e 39 desaparecidas. Até o momento, não há relatos de mortos.

A polícia de Changsha informou pelas redes sociais que nove pessoas foram detidas por suspeita de “responsabilidade no acidente”. Entre elas, estão o proprietário do edifício e três pessoas que trabalharam na concepção e construção do prédio.

Os outros cinco detidos são funcionários de uma empresa privada de inspeção de edifícios. De acordo com as autoridades chinesas, eles "apresentaram um relatório de segurança falso durante uma inspeção no hotel", afirma um comunicado publicado na rede social chinesa Weibo.

A causa do desabamento ainda é desconhecida.

O presidente Xi Jinping ordenou uma investigação profunda sobre o colapso de edifício e pediu que as buscas pelas vítimas sejam feitas "a qualquer custo", informou a mídia estatal. Um alto funcionário do Partido Comunista foi enviado ao local - uma indicação da gravidade do desastre.

Os colapsos de edifícios não são incomuns na China, devido a padrões de segurança e construção precários, mas também à corrupção entre os funcionários responsáveis ​​pelo monitoramento desses padrões.

Em janeiro, uma explosão desencadeada por um suposto vazamento de gás destruiu um prédio no município de Chongqing, no sudoeste do país, matando pelo menos 16 pessoas.

Em julho do ano passado, um hotel desabou na grande cidade turística de Suzhou (leste), deixando pelo menos um morto e dez desaparecidos, de acordo com as autoridades.

(Com informações da AFP)

