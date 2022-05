Rússia viola novamente espaço aéreo da Dinamarca e país convoca embaixador russo

Copenhague denunciou a violação do espaço aéreo dinamarquês por um avião de reconhecimento da Rússia e convocou o embaixador russo por causa do incidente, disse neste domingo (1°) o chefe da diplomacia dinamarquesa.

Publicidade Leia mais

"O embaixador russo será convocado amanhã ao Ministério das Relações Exteriores [dinamarquês]. Trata-se de uma nova violação russa do espaço aéreo dinamarquês. Isto é totalmente inaceitável e particularmente preocupante na situação atual", escreveu o chanceler Jeppe Kofod no Twitter.

O incidente ocorreu na sexta-feira (29) à noite, quando um avião de reconhecimento russo voou no espaço aéreo dinamarquês a leste de Bornholm (uma ilha dinamarquesa no Mar Báltico) antes de entrar no espaço aéreo sueco, sendo esta a última parte do episódio tornada pública pela defesa sueca no sábado.

"Foi uma aeronave de reconhecimento que esteve em nosso espaço aéreo por um tempo muito curto. Dois F-16 dinamarqueses intervieram imediatamente", disse um assessor de imprensa da defesa dinamarquesa, Henrik Mortensen.

O avião russo deixou então o espaço aéreo dinamarquês. Este tipo de incidente "acontece raramente", acrescentou Mortensen.

Ao contrário da Suécia, onde um debate sobre o assunto está em andamento, a Dinamarca é membro da OTAN.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro