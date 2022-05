Sobrevivente é resgatado com vida três dias após desmoronamento de prédio na China

Uma pessoa foi retirada com vida nesta segunda-feira (2) dos escombros de um prédio que desmoronou na cidade de Changsha. A vítima estava presa nos destroços desde sexta-feira (29), quando o prédio caiu.

A rede de televisão pública chinesa mostrou nesta segunda cenas do resgate de um homem com vida na cidade de Changsha, no centro do país. O sobrevivente estava protegido por uma manta térmica e foi levado em uma maca diretamente para o hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Com o resgate desta segunda, oito pessoas vivas foram retiradas do local do acidente. Ao menos 15 pessoas continuam soterradas, e as autoridades ainda não sabem o paradeiro de outras 39, que poderiam estar no prédio no momento de sua queda.

O edifício que desmoronou tinha oito andares e abrigava um hotel, apartamentos residenciais e um cinema. As razões do incidente ainda são desconhecidas, mas as autoridades chinesas afirmam que um documento que concede a licença de segurança do prédio foi falsificado.

Mais de 700 socorristas trabalham desde sexta no local do desastre, que deixou um vazio na densa paisagem dessa região central de Changsha.

No domingo, bombeiros trabalhavam com escavadeiras no local para tirar emaranhados de metal e concreto e acessar zonas profundas dos escombros.

O Presidente Xi Jinping pediu no sábado, que as buscas fossem levadas até o fim "a qualquer custo". No entanto, passadas as primeiras 72 horas do acidente, são cada vez menores as chances de encontrar alguém com vida. Uma investigação sobre o caso deve ser aberta a pedido do presidente chinês.

