Número de crianças sírias que precisam de ajuda passa de 9 milhões – um recorde, segundo a ONU

Menino tenta pegar pão distribuído por autoridades sírias, em foto de 16 de abril de 2018, em Douma. AP - Hassan Ammar

Texto por: RFI 2 min

A ONU alertou neste domingo (8) que mais de 12,3 milhões de crianças sírias precisam de assistência humanitária, um número recorde desde o início do conflito na Síria em 2011. "Milhões de crianças continuam a viver com medo, incerteza e necessidades na Síria e nos países vizinhos", disse Adele Khodr, diretora regional do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para o Oriente Médio e Norte da África, em um comunicado.