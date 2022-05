França e OMS pressionam China por causa de estragégia de Covid zero

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira (10) ao líder chinês, Xi Jinping, que "levasse em conta as preocupações" dos franceses afetados pelas restrições do combate ao coronavírus. Os dois dirigentes conversaram pelo telefone, no momento em que a estratégia de Covid zero de Pequim é considerada insustentável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Outro assunto abordado no diálogo foi a situação de trabalho forçado que afeta a minoria muçulmana uigure.

Na conversa de 1h30 de duração, Macron "manifestou a solidariedade da França" em relação à China, país que há dois meses enfrenta a sua pior onda epidêmica desde o surto inicial da Covid-19, no início de 2020. Macron "exortou as autoridades chinesas a levarem em consideração as preocupações da comunidade francesa residente no país, em particular a manutenção dos voos para a França, a autorização de viagens e a proteção das crianças, evitando que sejam separadas de seus pais", especificou a nota do Palácio do Eliseu.

Muitos franceses que vivem na China estão sujeitos às restrições impostas a toda a população, em várias províncias do país. A situação é mais preocupante em Xangai, metrópole confinada desde abril e onde vivem cerca de 7.000 franceses. Para os que moram em Pequim, as viagens estão limitadas e muitos locais públicos estão fechados.

Xi Jinping, que felicitou Macron pela reeleição, manifestou "o desejo de continuar a aprofundar a parceria estratégica franco-chinesa", principalmente nos setores da energia nuclear para fins civis e aeronáutica”, segundo o comunicado da Presidência francesa e a rede de televisão pública chinesa CCTV.

Ambos ainda insistiram na "urgência de alcançar um cessar-fogo" na Ucrânia, cuja "integridade territorial" deve ser respeitada.

Trabalho forçado

Macron também destacou a ratificação de duas convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativas à luta contra o trabalho forçado, que deverão agora ser implementadas em toda a China, em particular em Xinjiang. Acusada de recorrer ao trabalho forçado nesta região de maioria muçulmana, Pequim ratificou, em 20 de abril, as convenções internacionais que proíbem essa prática.

Essa é uma das questões que devem levar a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, a viajar para a China, pela primeira vez, até o final de maio. A visita deve incluir a região de Xinjiang. Potências ocidentais e ONGs acusam a China de abusos generalizados contra os uigures e outras comunidades muçulmanas em Xinjiang, incluindo detenções em massa, tortura e trabalho forçado. Os Estados Unidos vão mais longe e acusam Pequim de genocídio. A China nega as acusações e justifica a sua política pela necessidade de combater o extremismo religioso.

OMS critica política de Covid zero

A política de Covid zero promovida pelo governo chinês para conter a onda da variante ômicron foi criticada nesta terça-feira (10) pelo diretor-geral da OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Quando falamos da estratégia de 'Covid zero', acreditamos que é insustentável, considerando a evolução atual do vírus e nossas previsões", disse, em coletiva de imprensa em Genebra.

"É preciso ter capacidade de se adaptar às circunstâncias”, reforçou o diretor de Situações de Emergência da organização, Michael Ryan. Durante algum tempo, essa estratégia permitiu à China apresentar um resultado de poucas mortes em relação à sua população. "É algo que a China quer manter", reconheceu Ryan.

Porém, diante do aumento do número de mortes em fevereiro e em março deste ano, é esperado que o governo chinês reaja, destacou Michael Ryan. "Mas todas as suas ações, como repetimos desde o início, devem ser tomadas com respeito às pessoas e aos direitos humanos", acrescentou.

No final da semana passada, a China voltou a anunciar que manteria sua estratégia sanitária inalterada, apesar da crescente insatisfação da população em Xangai, onde moradores confinados protestam batendo panelas nas janelas. Brigas entre equipes de vigilância de saúde e moradores são cada vez mais comuns nas redes sociais. Porém, os vídeos mostrando a insatisfação da população são rapidamente censurados pelo regime comunista.

