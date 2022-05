China decide fechar acesso à Cidade Proibida para evitar propagação da Covid-19

O governo chinês anunciou nesta quarta-feira (11), que fechará a partir nesta quinta-feira (12) o acesso à Cidade Proibida, no centro de Pequim, um dos pontos turísticos mais conhecidos do país. O objetivo é reduzir os riscos de propagação da Covid-19.

Publicidade Leia mais

Em Pequim, o governo decidiu isolar prédios, imóveis e até universidades, escolas e pontos turísticos após a descoberta, no final de abril, de casos da doença. O país enfrenta a pior onda do SARS-CoV-2 desde o início da epidemia, em 2020, e impõe medidas de controle drásticas, como o lockdown da população nas cidades onde a taxa de infecção é mais elevada.

É o caso de Xangai, onde as medidas de quarentena se multiplicam e são impostas até mesmo a pessoas com testes negativos que estiveram em contato com contaminados. Na cidade de 25 milhões de habitantes, o confinamento, desde o início de abril, também foi marcado por problemas de fornecimento de alimentos. Os moradores também temem ser enviados à força para centros de isolamento.

A China tem dificuldades para controlar a variante ômicron, mais contagiosa. A propagação da cepa na população dificulta a aplicação da estratégia conhecida como "Covid Zero", que visa impedir que o vírus se espalhe no país e eliminar os focos de propagação adotando o isolamento rígido para os casos positivos.

População usando máscaras em estação de metrô de Xangai, na China, em meio à epidemia do COVID-19. REUTERS/Aly Song

China censura críticas da OMS

A China censurou nesta quarta-feira (11) as críticas do diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, à política de "Covid Zero" aplicada pelo governo comunista.

Os censores atuaram de maneira rápida para frear a propagação das afirmações do diretor da OMS. Na plataforma Weibo, as hashtags #Tedros e #OMS não apresentavam resultados nesta quarta-feira.

Na rede social WeChat não era possível republicar ou transferir um artigo da conta oficial da ONU, publicado nesta plataforma e que menciona as críticas do diretor da OMS. No entanto, era possível discutir o assunto online com um de seus contatos ou postar capturas de tela dos artigos em seu feed do WeChat.

A imprensa chinesa também não comentou o assunto. Hu Xijin, ex-diretor de redação do tabloide nacionalista Global Times, considerou as críticas da OMS "sem importância". "Se dizem que o método chinês não é sustentável, teriam que apresentar um que seja mais eficaz e sustentável. Mas não apresentam nenhum", afirmou em sua conta no Weibo, que tem 24 milhões de seguidores.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, REUTERS - DENIS BALIBOUSE

População está irritada

As medidas restritivas, somadas a um quase fechamento das fronteiras e conexões aéreas internacionais reduzidas, estão aumentando a irritação na China.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou na terça-feira que a política "Covid Zero" é "insustentável", o que representa críticas incomuns a China. "Passar a outra estratégia será muito importante", acrescentou. Mas a medida é defendida pelos principais líderes comunistas, incluindo o presidente Xi Jinping.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro