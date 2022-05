"Desespero sufocante": ex-deputado fundador do partido de Hariri analisa eleição no Líbano

O ex-deputado sunita Moustapha Allouche, cirurgião e ex-combatente da guerra civil libanesa, um dos grandes nomes da política no Líbano, fundador do Movimento do Futuro, partido do ex-premiê assassinado Rafic Hariri, e de seu herdeiro, Saad Hariri, que abandonou a disputa este ano. Tripoli, 12 de maio de 2022.

Moustapha Allouche, 63, é um verdadeiro pilar da vida política libanesa. Cirurgião, mas com especializações em teologia e filosofia, cita Heidegger e Spinoza com a mesma facilidade que critica a temida milícia armada do Hezbollah. O antigo combatente da sangrenta guerra civil (1975-1990), que lutou do lado palestino e que se considera hoje um "socialista liberal", recebeu a reportagem da RFI em um café tradicional na orla marítima de Trípoli, a segunda e a mais pobre cidade do Líbano.

Publicidade Leia mais

Márcia Bechara, enviada especial da RFI ao Líbano

Ele chega no café tradicional onde marcou a entrevista com a simplicidade e a segurança que apenas os grandes caciques exibem em tempos de extrema instabilidade. Não é para menos: Moustapha Allouche, que abandonou estrondosamente o partido Movimento do Futuro em março deste ano, após tê-lo fundado ao lado de Rafic Hariri [icônico presidente libanês assassinado em 2005 em Beirute], rompe uma tradição política e se apresenta agora como candidato independente nestas eleições libanesas de 2022.

Antigo marxista radical, ele hoje tempera seu discurso com um "progressismo liberal", mas não mede palavras para criticar a milícia armada do Hezbollah, ou mesmo seu antigo aliado, o ex-premiê Saad Hariri, herdeiro de Rafic. O contexto não poderia ser mais propício a reviravoltas como essa: o porto de Trípoli, sua base eleitoral histórica, no norte do país, se tornou um importante local de escoamento, depois da dupla explosão do porto de Beirute.

No entanto, a cidade sofre exponencialmente de todo o rol de misérias provocado pela crise financeira e política no Líbano, com uma taxa de criminalidade elevada. No caminho em direção a Trípoli, a quantidade de bueiros que tiveram suas tampas roubadas pela população, pelo valor do ferro fundido de alta densidade - uma boa moeda de troca na crise -, é testemunha do desespero de muitos cidadãos libaneses.

Revolução sem perspectiva

“Infelizmente, toda a esperança que depositamos na possibilidade de evolução [durante os protestos] de 2019 se esvaneceu, porque o mesmo vírus do sectarismo e narcisismo libaneses na política infestou os líderes e membros dessa revolução”, analisa Allouche. “Reconhecemos hoje a falta de perspectiva política desse movimento, que, tirando alguns slogans esparsos, não oferece alternativas. É por essa razão que não acredito que haverá uma mudança radical [nestas eleições]. Muitas lições foram aprendidas nesse processo, e, pelo menos, podemos renovar o Parlamento, seja como minoria ou maioria, para dizer uma basta”, afirma.

“Não temos mais os bilhões de dólares do Hamas nos bancos, temos que começar a trabalhar em um governo unificado. As armas devem ficar com o Estado, os juízes precisam se sentirem livres para trabalhar e precisamos liberar nossa economia da hegemonia política e do governo, para o Líbano poder ter uma chance de se recuperar”, opina o ex-deputado e um dos líderes muçulmanos sunitas mais importantes do país. “Vamos tentar formar um pacto dentro do Parlamento para tentar fazer alguma diferença”, alega.

“Desespero sufocante”

“A falta de esperança e o desespero estão sufocando esta cidade”, considera Moustapha Allouche. “Estamos tentando encontrar uma luz no fim do túnel, uma esperança. O problema específico de Trípoli é que todos aqueles melhor educados e com mais habilidades estão indo embora, a juventude está indo embora da cidade”, conta.

“A maior parte da população local não recebeu educação, não foi à escola, não podem nem mesmo escrever em árabe. Vemos na imprensa local como escrevem mal o árabe. Percebe-se que nem mesmo a sua própria língua encontra utilidade no momento. Mesmo o francês, que foi a segunda língua na comunidade cristã, agora estamos perdendo”, contextualiza. “Temos pessoas de 20, 30 e até 40 anos iletradas, sem educação e sem nenhuma esperança”, diz.

Minorias e credos

“Sair da maioria [sunita, que controla o governo] me ajudou a conservar minha liberdade. Posso ser simplesmente um cidadão libanês, sem ter que necessariamente estar conforme às implicações de ser muçulmano, cristão ou druso. Isso me liberou das tradições e hegemonia de ser maioria”, afirma Allouche. “Há pessoas que insinuam que sua presença enquanto cristãos no Líbano começa a ficar perigosa”, relata.

“Ora, cristãos não são uma espécie em perigo no globo”, ironiza. “Eles são metade do mundo, não têm que ter medo. Mas a liberdade, esta sim, está em perigo no Líbano. Cristãos deixam o país [em busca de oportunidades em outros locais], mas os muçulmanos que ficam não têm liberdade de expressão. Somos todos nós, cristãos e muçulmanos não são uma ‘espécie’, são pessoas”, diz.

"Fantoche do Hezbollah"

“Penso que é mais fácil para a Europa, e para a França especificamente, lidar com pessoas que são pragmáticas e mercantilistas”, provoca o ex-deputado e agora candidato, se referindo ao atual premiê libanês, o bilionário muçulmano sunita Najib Mikati. “Especialmente agora, com o problema na Ucrânia e depois da pandemia, a economia precisa se abrir. Provavelmente a economia é o X da questão hoje para países como França, Alemanha e Itália. Eles estão procurando mercados para [a fabricante] Airbus, Total, Peugeot”, analisa.

“A meu ver, Mikati deve ser reeleito no domingo porque agrada tanto as milícias do Hezbollah, de quem é embaixador, quanto a sede das grandes economias europeias”, ataca o sunita. “Mas se o Hezbollah vencer, eles vão querer alguém que seja apenas mais um fantoche nas mãos do [secretário-geral do Hezbollah, Hassan] Nasrallah. É por isso que eu acho que Najib Mikati será o novo primeiro-ministro libanês, mas ainda não temos certeza. Acredito que o futuro do Líbano enquanto unidade política e social está ameaçado neste momento”, afirma Allouche.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro