McDonald's anuncia saída definitiva da Rússia e vai vender as lojas para empresário local

McDonald’s REUTERS/Brendan McDermid

Texto por: RFI 2 min

A gigante americana de fast-food McDonald's vai sair do mercado russo e vender seus negócios no país, disse a rede de lanchonetes nesta segunda-feira (16). Muitas empresas ocidentais deixaram a Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro. O grupo administra diretamente no país mais de 80% dos restaurantes que levam seu nome, o que representa 9% do faturamento total da empresa e 3% de seu lucro operacional.