Risco de crises alimentares em massa aumenta tensão social nos países pobres

Índia, responsável por ao menos 12% do total das exportações mundiais de trigo, suspendeu nesta semana as exportações do cereal. REUTERS - Anindito Mukherjee

Texto por: RFI 4 min

Com a guerra na Ucrânia, o mundo está cada dia mais perto de uma escassez global de trigo. Vítima de uma onda de calor excepcional, a Índia, responsável por ao menos 12% do total das exportações mundiais do cereal, acaba de suspender as vendas para o exterior e, de acordo com o último relatório mensal do Departamento de Agricultura dos EUA, a produção ucraniana terá um corte de um terço até 2022.