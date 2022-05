Coalizão conservadora de Scott Morrison perde eleições na Austrália

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, depois de votar, em Sydney, em 21 de maio de 2022. © AP - Mark Baker

Texto por: RFI 2 min

A coalizão conservadora do primeiro-ministro Scott Morrison perdeu as eleições legislativas deste sábado (21) na Austrália, de acordo com projeções dos veículos de comunicação australianos. O trabalhista Anthony Albanese proclamou sua vitória, afirmando que os australianos "votaram pela mudança" e colocando fim a nove anos de um governo conservador.