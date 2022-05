Afeganistão: apresentadoras de tevê desafiam Talibã e vão ao ar com rostos descobertos

Uma apresentadora da Zan TV, canal de televisão dedicado às mulheres, em Cabul, no Afeganistão. Foto ilustrativa de arquivo de 30 de maio de 2017, antes da captura do Afeganistão pelo Talibã.

No Afeganistão, apresentadoras de televisão decidiram desafiar o decreto do Talibã que exige que as mulheres cubram o rosto em público. Algumas foram ao ar, ao vivo, neste sábado (21), com os rostos descobertos.

Por Sonia Ghezali, correspondente da RFI no Afeganistão

Este é um gesto de resistência, uma vez que o Talibã impôs, desde que assumiu o poder, em agosto de 2021, uma série de restrições que limitam os direitos das mulheres. Em Cabul, Arezo, nome fictício dado a uma destas jornalistas por razões de segurança, trabalha para um canal de televisão nacional. Desde então ela se recusa a cobrir o rosto, mas sua resistência tem limites.

“Se continuarmos sem usar [um véu para cobrir o rosto], talvez eles prendam nossas famílias e talvez percamos nossos empregos. E isso está fora de questão”, ela explica. “Não temos escolha. Somos forçadas a cobrir nossos rostos. Este é o problema de todas as mulheres, não apenas das jornalistas”, acrescenta.

No oeste do país, Fátima ainda espera conseguir convencer o Talibã. “Todo mundo tem medo de resistir”, ela enfatiza. Mas vamos tentar encontrá-los [os talibãs] para explicar a eles que nossa maneira de usar o hijab é islâmica e tentaremos lutar por nossos direitos. Mas se eles se recusam a nos ouvir, devemos obedecer”, admite Fátima.

O Talibã alertou que os funcionários das empresas de mídia serão responsabilizados se as mulheres aparecerem com seus rostos descobertos. Dia seguinte ao momento de ousadia, as apresentadoras dos principais canais de tevê afegãos foram ao ar neste domingo (22) usando coberturas faciais.

O temido Ministério

No início deste mês, o líder supremo do Talibã emitiu uma ordem para que as mulheres se cubram totalmente em público, incluindo o rosto, de preferência com a burca tradicional. Anteriormente, bastava a utilização de um lenço cobrindo o cabelo.

O temido Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício do Afeganistão ordenou que as apresentadoras de tevê se enquadrassem a esta determinação até este último sábado, o que não foi cumprido por elas. Neste domingo, as jornalistas usaram a burca deixando apenas os olhos visíveis para apresentar os jornais nos canais TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV e 1TV.

“Resistimos e fomos contra o uso” do véu completo, assegurou à AFP Sonia Niazi, apresentadora da TOLOnews. “Mas a emissora foi pressionada, [o Talibã] disse que qualquer apresentadora que aparecesse na tela sem cobrir o rosto deveria exercer outro trabalho”, revelou.

Mohammad Sadeq Akif Mohajir, porta-voz do Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, afirmou que as autoridades não têm intenção de forçar os apresentadores a deixarem seus empregos. “Estamos felizes que os canais tenham exercido corretamente sua responsabilidade”, disse ele à AFP.

O Talibã também ordenou que as mulheres que trabalham no governo sejam demitidas se não aderirem ao novo código de vestimenta. Mesmo os funcionários homens correm o risco de serem suspensos se suas esposas ou filhas não cumprirem o decreto.

(Com informações da AFP)

