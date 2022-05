Covid-19: Queda de exportações chinesas gera temores de escassez no Japão

Duas mulheres usando máscaras de proteção olham uma vitrine de uma marca de luxo em um bairro de Tóquio, no Japão, em 15 de fevereiro de 2022. O país começa a temer um desabastecimento devido a problemas na importação de produtos da China. REUTERS - KIM KYUNG-HOON

Texto por: RFI 2 min

No Japão, as prateleiras dos supermercados começam a ficar vazias. Devido à política “zero Covid” de Xi Jinping, com rígidos lockdowns impostos em Xangai e em Pequim, o funcionamento das empresas chinesas que exportam produtos em toda Ásia, inclusive para os japoneses, está perturbado.