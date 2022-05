Coreia do Norte realiza teste com mísseis após visita de Biden à Ásia

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, testou um novo míssil nesta quarta-feira, 25 de maio de 2022. AP

Texto por: RFI 3 min

A Coreia do Norte realizou um teste, provavelmente com um míssil intercontinental, em uma série de três disparos, nesta quarta-feira (25), de acordo com informações do exército sul-coreano. O exercício é realizado um dia após o fim da visita do presidente americano, Joe Biden, à Coreia do Sul e Japão, ofuscada pela ameaça de um teste nuclear do regime de Pyongyang.