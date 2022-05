Covid-19: China sanciona funcionários por "negligência" na gestão epidêmica

A China decidiu punir responsáveis que não seguiram à risca as regras para evitar a propagação da Covid-19. AP - Andy Wong

Texto por: RFI 4 min

O governo chinês continua defendendo sua polêmica política de "Covid Zero" e a adoção de medidas restritivas, como confinamentos direcionados, testes em massa e fechamento de fronteiras. O país decidiu punir vários responsáveis que não respeitaram as regras estipuladas para evitar a propagação do SARS-CoV-2.