Jornal francês aponta aumento das desigualdades no Brasil e paradoxo na economia

O jornal francês Les Echos aponta a disparada de preços dos alimentos no Brasil e o desemprego que ainda afeta mais de 11% dos brasileiros. AP - Silvia Izquierdo

Texto por: RFI 2 min

A situação econômica do Brasil, fortemente agravada pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia, é tema de reportagem nesta segunda-feira (30) no diário econômico Les Echos. Sob o título "Uma retomada em duas velocidades no Brasil", o jornal francês relata que a inflação de dois dígitos penaliza os mais pobres, amplia ainda mais as desigualdades sociais no país, enquanto alguns setores são beneficiados pela demanda de commodities.