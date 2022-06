Onda de calor na Índia: sobrevivência dos mais pobres é ameaçada por aquecimento global

Em meados de maio de 2022, a temperatura em Nova Délhi excedeu 49°C, um recorde histórico para a capital indiana. Nas últimas semanas, o norte da Índia e do Paquistão têm experimentado ondas de calor precoces e repetidas, que estão se tornando cada vez mais perigosas para a saúde, especialmente para as milhões de pessoas que trabalham ao ar livre, ou para bebês que correm o risco de desidratação fatal. A cidade de Ahmedabad, no nordeste da Índia, é uma das mais quentes do país.

Publicidade Leia mais

Sébastien Farcis, enviado especial da RFI a Ahmedabad

Chandrika Navinbhai Parmar passa um fio rosa através do dedal estreito de sua máquina de costura, fecha o mecanismo e tenta terminar de fazer uma blusa. É apenas meio-dia, mas esta jovem já está se sentindo mal por causa do calor. O termômetro marca mais de 45°C nas ruas deste bairro da classe trabalhadora de Ahmedabad, e apenas um pouco mais fresco dentro de sua pequena casa, onde um ventilador de teto sopra ar quente.

"Hoje em dia eu só posso trabalhar de manhã ou à noite depois das 17 horas", diz. "Isto reduz minha renda." Chandrika vive com nove de seus parentes neste apartamento de 20 metros quadrados em Bhagwati Nagar, na periferia oriental de Ahmedabad.

As paredes são feitas de tijolos e cimento, e o teto de placas de amianto, com apenas uma pequena janela — e, no entanto, sem ventilação. "Nossas três crianças estão constantemente doentes por causa deste calor... Elas vomitam e têm diarreia", diz ela com voz preocupada, observando sua irmã mais nova no berço. "Somente esta manhã, a pequena de um ano e meio foi cinco vezes ao banheiro. E temos que lhe dar remédios para que ela melhore", explica.

4°C de aquecimento até o fim do século

Em 11 de maio, os serviços meteorológicos registraram 45,8°C nesta cidade no noroeste da Índia, o mês de maio mais quente em seis anos. Alguns dias depois, Nova Délhi também sofria com um calor de 49°C. Um recorde histórico para a capital.

Todo o norte da Índia foi afetado por uma onda de calor precoce e extrema. Março já foi o mês mais quente da história moderna da Índia, com temperaturas médias 1,6°C acima da regra sazonal.

Nesta região densamente povoada e sem litoral, a realidade do aquecimento global está se tornando marcante. E está apenas começando: um relatório do Ministério de Ciências da Terra da Índia sobre a mudança climática, publicado no ano passado, adverte que o país poderia estar 4,4°C mais quente em 2100 do que a média para o período 1976-2005, levando a ondas de calor que são duas vezes mais frequentes e muito mais longas. Isto equivale a um aumento de temperatura quatro vezes mais rápido do que no século 20.

Em um país onde menos de uma em cada cinco pessoas tem acesso ao ar condicionado, este calor extremo está literalmente matando pessoas.

"Telhados refrigerados"

Em 2010, 1.344 pessoas morreram em Ahmedabad devido aos efeitos de uma onda extrema de calor que atingiu a cidade na fronteira com o Deserto de Thar. O município respondeu e foi o primeiro na Índia a implantar um plano de ação para o calor em 2013.

Este plano fortalece a coordenação entre os serviços meteorológicos, o município e os serviços de saúde, a fim de melhor informar e cuidar das populações mais vulneráveis: os idosos e os recém-nascidos. No entanto, ele não prevê nenhuma adaptação de moradias e favelas de baixa renda, que mais sofrem durante o verão. Esses bairros abrigam cerca de dois milhões de pessoas, ou seja, mais de um quarto da população de Ahmedabad.

Este trabalho de adaptação é realizado principalmente pelo Mahila Housing Sewa Trust, que desenvolve técnicas de "telhado refrigerado". Surekha Chaurasia Poonambhai vive, cozinha e trabalha na casa de sua família em um quarto com uma janela, no bairro de Bhagwati Nagar. Nos últimos dois anos, seu teto de amianto tem sido pintado com uma tinta branca especial que reflete o sol.

"A temperatura costumava subir até 45°C no interior. Agora é um máximo de 42°C durante o dia", diz ela, apontando para um termômetro eletrônico. Ela ainda faz uma pausa durante as horas mais quentes, mas agora "trabalha mais duas horas", diz, alegremente. "E eu não sofro mais de vômitos e diarreia".

Cobrir um telhado de 10m² como o dela com duas camadas desta tinta especial custa cerca de 2.500 rupias (R$ 155), uma soma geralmente alta demais para estas famílias, por isso é pago pela ONG. Para uma ótima eficácia, o telhado deve ser limpo regularmente e a tinta renovada a cada dois anos. Esta é a técnica de refrigeração mais simples e comum e, de acordo com um estudo científico independente, reduz a temperatura média em 1,1°C em comparação com um telhado de lata convencional.

Construir melhor para usar menos ar condicionado

Mais eficiente, mas mais caro é o "telhado modular", que consiste em uma espessa camada isolante de resíduos orgânicos e embalagens embutidas entre duas tábuas. Esta técnica reduz a temperatura interna em uma média de 4,5°C, segundo o mesmo estudo, e custa cerca de € 1.700 (cerca de R$ 8.700) .

A família Parmar emprestou esta quantia do crédito cooperativo do Mahila Housing Sewa Trust para cobrir seu terraço no primeiro andar. Ao sombreá-la desta forma, a temperatura caiu dez graus apenas neste espaço, e também resfria a sala de estar no térreo. Outra vantagem desta técnica é que o telhado pode ser facilmente desmontado e removido, o que é bastante atraente para pessoas em favelas ilegais, que temem ser despejadas de suas casas.

A Ong já ajudou mais de 6.800 famílias de baixa renda no norte da Índia a esfriar suas casas, um esforço que recebeu o Prêmio Ashden na conferência climática COP26 em Glasgow, em novembro de 2021.

O município de Ahmedabad planeja agora seguir o exemplo e pintar alguns dos telhados nessas áreas com tinta reflexiva. Mas para o gerente do programa de mudança climática do Mahila Housing Sewa Trust, Bhavana Maheriya, o governo precisa construir melhor.

"O município lançou um grande projeto para abrigar moradores de favelas em grandes torres de oito andares", diz Maheriya, "mas estes edifícios não levam em conta o calor. Os construtores precisam construí-los melhor, pintá-los com tinta refletiva, instalar painéis solares ou restabelecer técnicas tradicionais como a viseira, que coloca um pequeno telhado sobre cada janela para criar sombra. Porque sem tudo isso, estas habitações mantêm o calor e têm que usar muito ar condicionado", diz.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro