Fechamento de espaço aéreo europeu impede chanceler russo de entrar na Sérvia e irrita Moscou

O ministro russo da Relações Exteriores, Serguei Lavrov, tinha uma viagem de trabalho marcada nesta segunda-feira (6) para a Sérvia. Mas o fechamento do espaço aéreo em vários países europeus obrigou o chefe da diplomacia a anular a viagem. Moscou denunciou o que considerou um “ato hostil” e o chanceler qualificou o episódio de “escandaloso”.

Publicidade Leia mais

A viagem teve que ser anulada em razão do fechamento do espaço aéreo da Bulgária, Macedônia do Norte e Montenegro, países que cercam o sul Sérvia e que fazem parte da Otan. "Esse tipo de ato hostil contra nosso país pode causar alguns problemas (...) mas não pode impedir que nossa diplomacia continue fazendo seu trabalho", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Mais enfático, Lavrov disse que não recebeu nenhuma explicação dos três países europeus que fecharam seu espaço aéreo e que isso é algo “inconcebível”. “Privaram um Estado soberano de seu direito de exercer sua política externa”, afirmou. “Se uma visita do ministro russo das Relações Exteriores à Sérvia é considerada pelo Oeste como algo próximo de uma ameaça, então as coisas vão realmente muito mal no Oeste”, ironizou o chanceler.

O ministério búlgaro das Relações Exteriores indicou apenas que a autorização de sobrevoar seu território havia sido negada aos aviões russos em respeito ao "regime de sanções da União Europeia contra a Rússia". Macedônia do Norte e Montenegro enviaram mensagens similares às embaixadas russas.

Contratos para o fornecimento de gás

Lavrov planejava viajar à Sérvia para se encontrar com autoridades em Belgrado, um dos poucos países europeus que permanecem próximos da Rússia após o início da ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro. Enquanto a maior parte da Europa tenta isolar Moscou e abrir mão de seus combustíveis fósseis, o governo sérvio intensifica os elos com Moscou. Neste fim de semana, o presidente sérvio Aleksandar Vucic chegou a anunciar, após uma conversa com Vladimir Putin, que seu país teria obtido um acordo "muito favorável" para o fornecimento de gás russo por três anos.

País dos Bálcãs de sete milhões de habitantes, a Sérvia é candidata a entrar na União Europeia (UE) há 10 anos, mas não se afasta do Kremlin. Apesar de Belgrado ter condenado a invasão da Ucrânia no fim de fevereiro, o governo se recusa a aderir às sanções ocidentais contra Moscou.

O ministro sérvio do Interior, Aleksandar Vulin, disse que sentia muito pela “obstrução” visando a visita de Lavrov. Ele lembrou que o chanceler russo é um “grande amigo” da Sérvia.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro