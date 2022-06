Tire suas dúvidas sobre as falsas teorias relacionadas com a varíola dos macacos

Amostra de tecido cutâneo infectado pelo vírus da varíola dos macacos visto no microscópio. © Public Health Image Library CDC

Texto por: RFI 4 min

Depois das fake news sobre a Covid-19, agora as redes sociais são invadidas por desinformação sobre a varíola dos macacos. Entre as falsas ideias propagadas, os internautas podem ler que a doença é "causada por vacinas" e que as autoridades espanholas estariam cientes do problema antes que os primeiros casos de contaminação fossem revelados.