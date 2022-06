Zelensky pede exclusão da Rússia da agência de Agricultura e Alimentação da ONU

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira (9) a exclusão da Rússia da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), em meio a acusações de bloqueio e roubo de grãos ucranianos por Moscou.

"Não se pode falar em estender a adesão da Rússia à FAO. Qual seria o lugar da Rússia, se causar fome para pelo menos 400 milhões de pessoas, ou mesmo mais de 1 bilhão?", lançou Zelensky em um discurso por videoconferência em uma reunião ministerial da OCDE.

O bloqueio dos portos ucranianos pela frota russa do Mar Negro, a começar pelo porto de Odessa, o mais importante do país, está paralisando as exportações de cereais, especialmente de trigo, lembrando que a Ucrânia, antes da guerra, estava a caminho de se tornar o terceiro maior exportador do mundo.

Os países africanos e do Oriente Médio estão entre os primeiros a serem afetados e temem graves crises alimentares. "O Mar Negro, que é uma das principais rotas do mundo para a exportação de alimentos, está bloqueado pela marinha russa", criticou novamente o presidente Zelensky durante a conferência, que acontece em Paris, em que esteve presente o presidente italiano do Conselho, Mario Draghi, e o presidente da União africana, Macky Sall.

Criada em 1945, a FAO visa “alcançar a segurança alimentar para todos”, garantindo que “as pessoas tenham acesso regular a alimentos de boa qualidade suficientes para levar uma vida ativa e saudável”, indica a agência em seu site. A Rússia consta entre seus países membros desde 2006.

Alimentos mais caros

A organização internacional publica um índice mensal de preços de alimentos, que inclui preços de óleos vegetais, cereais e produtos lácteos. Esse índice bateu um recorde em março devido à guerra na Ucrânia. Os preços caíram ligeiramente em abril e depois em maio, mas o preço do trigo continua subindo, alcançando alta de 5,6% no mês passado.

(Com informações da AFP)

